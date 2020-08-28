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Başkan Sert, "31 Ağustos'a kadar yetki belgelerini almaları gerekiyor"

Ticaret ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Sert ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yönetmeliğinin Ticaret Bakanlığı tarafından tekrar revize edilerek 15 Ağustos tarihi itibariyle yayınlandığını belirterek yönetmelikteki önemli uygulamalardan ve değişikliklerden bahsetti.

Başkan Sert,
28.08.2020 16:42 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:45

Ticaret ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Sert ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yönetmeliğinin Ticaret Bakanlığı tarafından tekrar revize edilerek 15 Ağustos tarihi itibariyle yayınlandığını belirterek yönetmelikteki önemli uygulamalardan ve değişikliklerden bahsetti.

Yapılan değişiklikler hakkında bilgi aktaran TÜRKSİAD Başkanı Mehmet Sert, "Yetki ve yeterlilik belgesi olmadan alım satım işlemleri yapılamayacak, Rent A car araçları bir yıla doldurmadan ve bu alanda araçlar faaliyette bulunmadan satılamayacak, yetki belgesi olmadan ilan verilemeyecek ve satılan aracın ilanı internet satış sitesinden ve ilan platformlarından 3 gün içinde kaldırılacak. Yetki belgesi olmadan noterlerde işlem yapılamayacak. Modeline göre sekiz yaşın ve yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki araçlar için ekspertiz raporu zorunlu olmayacak" dedi.

İkinci el satışı yapan oto galerilerinin işletmelerin uymakla yükümlü olduğu konuları da aktaran Sert, "Motorlu kara taşıtı alım satım sorumluları ile danışmanlarının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgilerini, bu kişilerin işe başladığı; işi bırakma bilgisini ise bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirmek, mesleki yeterlilik belgesinin aranmayacağı haller hariç olmak üzere, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişileri motorlu kara taşıtı alım satım sorumlusu veya danışmanı olarak istihdam etmemek, yetki belgesi numarasını ekspertiz raporunun düzenlenmesi sırasında ekspertiz işletmesine ve satış sırasında noterliğe beyan etmek, ekspertiz raporunun bir nüshasını satış sırasında noterliğe ibraz etmek, ticari faaliyetleri sırasında ahlaka uygun, adil ve dürüst davranmak, haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunmamak, hizmet verdiği kişilerin alım satım tercihlerini etkileyecek nitelikteki bilgileri gizlememek ve bu kişileri yasa dışı veya etik olmayan uygulamalara teşvik etmemek, satışına yetkili olmadığı ikinci el motorlu kara taşıtına ilişkin tanıtım ve ilan faaliyetinde bulunmamak, yol ve kaldırım gibi kamunun ortak kullanımına ayrılmış alanları taşıt teşhir alanı olarak kullanmamak, bu yönetmelikte yer alan ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeye ait olan diğer yükümlülükleri yerine getirmek, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak gibi yükümlülükleri var" dedi.

Vatandaşlar bir yıl içinde araç alım satımının 3 ile sınırlı olduğunu ve bu sayıyı aşanların bu işin ticaretini yapmış sayılacak olduğu ve gerekli şartları yerine getirmeleri gerektiğini getiremeyenlerinde yönetmelik gereği cezai müeyyide uygulanacağını ifade eden Sert, "31 Ağustos'a kadar yetki belgelerini almaları gerekiyor. Bu yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları Bakanlıkça uygulanacak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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