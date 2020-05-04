Başkan Sekmen'den sosyal medyada dijital halk günü buluşması
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Başkan Sekmen'den sosyal medyada dijital halk günü buluşması

Başkan Sekmen'den sosyal medyada dijital halk günü buluşması
04.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:09

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Erzurum'da gelenek haline getirdiği "Halk Günleri" buluşması bu kez sosyal medya platformunda gerçekleşti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Erzurum'da gelenek haline getirdiği "Halk Günleri" buluşması bu kez sosyal medya platformunda gerçekleşti. Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde vatandaşlarla sosyal medya hesapları üzerinden buluşan Başkan Sekmen, ülke ve şehir gündemine dair değerlendirmeler yapmakla kalmadı, takipçilerinin yönelttiği soruları da yanıtladı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gösterilen dijital buluşmaya, Erzurum dışından da çok sayıda takipçi dahil oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, salgınla mücadele sürecinin Türkiye'nin gücünü bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayarak, özellikle sağlık altyapısının bu süreçte çok daha fazla dikkat çektiğini dile getirdi.

AK Parti iktidarlarından önceki sağlık sistemini hatırlatan Başkan Sekmen, hastanelerde rehin kalınan ve eczaneler önünde uzun kuyrukları oluşturulan günlerin artık yıllar öncesinde kaldığını ifade ederek, "Bugün yediden yetmişe herkes ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor, isteyen istediği ilacı dilediği eczaneden zahmetsizce temin edebiliyor. Bununla birlikte sağlıkta dönüşüm reformları sayesinde bugün hastanelerimiz beş yıldızlı otellerden farksız. Geçmişte hastalar hastanelerde koğuş sistemiyle yatırılabilirken, bugün her hastanın kendine ait tuvaletli ve banyolu özel odası var. Gerek yatak sayımız ve gerekse yoğun bakım ünitelerimiz sayesinde Türkiye'nin dört bir yanında en ufak bir aksaklık yaşanmış değil. İşte bu tablo, AK Parti hükümetlerinin insana ve insan sağlığına verdiği değerin göstergesidir" diye konuştu.

Sekmen salgınla mücadele sürecini anlattı

Salgınla mücadele sürecinde devletin tüm kurumlarının adeta seferberlik ilan ettiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Milyonlarca ihtiyaç sahibi aileye ayni ve nakdi yardımlar yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Erzurum'da da Sayın Valimizin başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında bizler de ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Gelişmiş birçok ülkede maske bile bulmakta güçlük çekilirken, biz kendi imkanlarımızla maske, önlük ve siperlik imal ediyoruz. Sağlık sistemimizle ve topyekün bir biçimde yürüttüğümüz seferberliğimizle dünyaya örnek oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin himayelerinde Allah'ın izniyle bu zorlu ve sıkıntılı süreci de geride bırakacağız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, dijital Halk Günü buluşmasında vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı. Tekman'dan Hınıs'a, Pasinler'den Horasan, İspir ve Uzundere'ye varıncaya kadar Erzurum'un dört bir yanından katılımın olduğu canlı yayında Sekmen, vatandaşların kentsel dönüşüm, ulaşım, alt ve üstyapı çalışmalarıyla ilgili taleplerini dinledi. Başkan Sekmen, kurmaylarının da hazır bulunduğu Halk Günü buluşmasında, vatandaşların çeşitli konulardaki beklentilerini de değerlendirmeye aldı.

Başkan Sekmen'den "Tedbirlere Devam" Çağrısı

Öte yandan Başkan Mehmet Sekmen, binlerce internet kullanıcısı tarafından takip edilen Halk Günü toplantısında, salgın sürecinin başarıyla sonuçlanabilmesi için bir takım tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmedi. Salgınla mücadelenin başından beri büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde yürütüldüğünü hatırlatan Sekmen, "Rakamlar gösteriyor ki, salgınla mücadelede doğru yoldayız. İyileşen hasta sayımız her geçen gün katlanarak artıyor, tabi bu da alınan tedbirlere sıkı sıkıya sarılmakla mümkün oldu. Aynı ciddiyetle yola devam etmeli ve mücadelemizi başarıyla sonuçlandırmalıyız. Bu yüzden evde kalmaya devam edelim, sosyal mesafe kurallarına uyalım" çağrısında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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