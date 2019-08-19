Başkan Şahin Bilecikspor'un yanında

19.08.2019 17:03

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, çalışmaları kapsamında Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı, teknik heyet ve sporcularla tanışma toplantısında bir araya geldi.

Bilecik'te bir restoranda düzenlenen buluşmada Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, teknik heyet ve sporcuları dinledi, talep ve görüşlerini aldı. Bilecikspor'un, Bilecik'in büyük bir değeri olduğunu kaydeden Başkan Şahin, gerçekleştirilen toplantının tanışma ve değerlendirme için yapıldığını belirterek, belirli aralıklarla bu tür faydalı görüşmeleri gerçekleştireceklerini kaydetti.Bilecik Belediyesi olarak her zaman imkanları doğrultusunda sporun ve sporcunun yanında yer aldıklarını ifade eden Başkan Şahin, sporcu ve teknik heyete çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Kulüp Başkanı Avcı ise Başkan Şahin'e misafirperverliği ve katkıları dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.Toplantı, Başkan Şahin ve beraberindekilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA