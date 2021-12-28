Başkan Ramazan, Kilis Zeytinyağının tanıtım programına katıldı

İSTANBUL (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İstanbul'da Coğrafi İşaretli "Kilis Zeytinyağı tanıtımına katıldı.

Dünya çapında yapılan yarışmalarda üstün kalite ödülü alan coğrafi işaretli Kilis Zeytinyağının tanıtıldığı, markalaşma stratejisinin aktarıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Ramazan, "Kilis, Akdeniz Bölgesinden Güney Doğu Anadolu Bölgesine geçiş alanında yer alan, doğası ve yerleşmeye elverişli coğrafyası sebebiyle tarihinde Asur, Med, Pers, Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kadim bir kenttir. Bu muhteşem kentin 5 kilometre güneydoğusunda bulunan oylum höyükte yapılan kazılar göstermiştir ki, Kilis tarihi milattan önce yaklaşık 3500 ile 3000 yılları arasına dayanmaktadır. Bugün burada tanıtımı için toplandığımız dünyaca ünlü, tescili Kilis'imize ait ve dünyada birçok özel ödülü almış Kilis zeytinyağının tarihide, Kadim şehrimiz Kilis kadar eskiye dayanmaktadır. Oylum Höyükte yapılan kazılarda bulunan 4 bin yıllık zeytin çekirdekleri, ve 3 bin 500 yıllık bir mühür üzerine nakşedilmiş zeytin ve keçi figürleri bunun apaçık bir göstergesidir. Bu tarihi bulgulardan da anlaşılacağı üzere Kilis bölgesi, bin yıllardır zeytinyağının merkezi konumundadır. Toplamda 266 bin dekardan fazla alanda, yıllık 9 bin tondan fazla üretimi devam eden Kilis Zeytini, bugünde bu kalitesini sürdürmekte ve %40 gibi oldukça yüksek yağ oranı ile zirvedeki yerini korumaktadır.Yakın zamanda yaygınlaşan ve uygulamaya konulan erken hasat-soğuk sıkım yöntemiyle zeytinyağımız, lezzetine lezzet katarak asit oranı minimize edilmiş, ve bu sayede dünya pazarına girmesi sağlanmıştır. Bugün dünyanın birçok ülkesine Kilis zeytinyağı ihraç edilmekte ve aynı zamanda interaktif olarak sanal pazarlarda satımı sağlanmaktadır. Bu konuda büyük emekleri olan sayın valimize, ipek yolu kalkınma ajansı genel sekreterimize ve üreticilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu toplantıya ev sahipliği yapan Hemşerimiz Yunus Emre Akkor şefimize teşekkür ediyor, bu eşsiz ve bir o kadar değerli zeytinyağının üretildiği, yine bu eşsiz lezzetteki zeytinyağı ile yapılan harika yemeklerden tatmak için tüm şeflerimizi Kadim Medeniyetler Diyarı Kilis'imize davet ediyor, saygı ve sevgiler sunuyorum" dedi. - KİLİS