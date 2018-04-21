Başkan Özlem Yalçın Kadın İşletmecileri Ziyaret Etti

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, düzenli olarak gerçekleştirdiği ziyaretlerde bu kez Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) desteğiyle iş yeri sahibi olan girişimci kadınların konuğu oldu.

Başkan Yalçın ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir'de KOSGEB desteğiyle hayallerini gerçeğe dönüştüren girişimci kadınlardan Vasfiye Onuk, Filiz Saylam, Güzin Akcan ve Sabiha Kaya'yı işletmelerinde ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Yaptığı ziyaret sırasında kadınların her alanda başarılı olabileceğini dile getiren Yalçın, "Kadınlarımızın başarılı olamayacağı bir iş yok. Yeter ki istesinler. Arkadaşlarımızla ziyaretlere devam ediyoruz. Bu vesile ile yeni iş yeri açan kadınlarımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.

İşletme sahibi girişimci kadınlar ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Özlem Yalçın ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR