Başkan Özdemir: "Her zaman spor ve sporcuya destek olacağız"

06.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:46

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, her zaman spor ve sporcuya destek olacaklarını söyledi.



Okul sporları kapsamında Türkiye ve Samsun il genelinde yapılan çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğrenciler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Ziyarette bir konuşma yapan Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza'nın hem akademik hem de sportif alanda başarıyı yakalaması için çalıştıklarını ifade ederek, "Emeklerimizin karşılığını öğrencilerimizin başarıları ile alıyoruz. Bu başarıda Havza Belediyemizin ile Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün katkıları büyük. Sizlere katkılarınızdan ötürü teşekkür ediyorum" dedi.



Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdür Cafer Uzun ise Havza'nın okul sporlarında başarılar elde ettiğini hatırlatarak, "Öğretmenlerimizin gayretler ve öğrencilerimizin başarıları ile birlikte okul sporlarında birkaç branşta Samsunumuzu temsil etmek hakkını ilçemiz kazanmıştır. Elimizden geldiğince öğrencilerimizin yanındayız" diye konuştu.



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de belediye olarak her zaman spor ve sporcuya destek olmak için çalıştıklarını belirterek, "Havza Belediyesinin gücü yettiği oranda bütün olanakları da seferber ederek milli eğitim ve ilçe spor müdürümüzün çalışmalarına özen gösteriyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sporun yüksek ahlak ve sevgi dili olduğunun hepimiz farkındayız. Öğrencilerimizin başarısı bizler için birer gurur vesikası. Kendilerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



Ziyarete ayrıca Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Öztürk, Beden Eğitimi Öğretmenleri Cem Taylan Evren ve Fahrettin Akçada katıldı.



Döngeloğlu, Havza'ya geliyor



İlahiyatçı ve Yazar Ömer Döngeloğlu Havza Belediyesinin düzenlediği "Asr-ı Saadet Gençlik" konulu konferansa konuşmacı olarak katılacak. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kültürel faaliyetlere ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "Belediyemiz olarak bu kapsamda düzenlendiğimiz, konuşmacı olarak İlahiyatçı ve Yazar Ömer Döngeloğlu'nun katılacağı 'Asr-ı Saadet Gençlik' konulu konferansımıza tüm halkımız davetlidir. Yine eşsiz sesi ile Sanatçı Dursun Ali Erzcanlı şiirleri ile gecemize renk katacak" ifadelerini kullandı.



Konferansın 09 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da gerçekleşeceğini belirten Özdemir, tüm vatandaşları konferansa davet ederek, "Havza Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenecek olan ve Peygamberimizin(sav) hayatından kesitlerin ve ahlakından örneklerin anlatılacağı konferansa tüm Havzalı hemşerilerimizi davet ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA