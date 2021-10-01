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BAŞKAN ORKAN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

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BAŞKAN ORKAN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

BAŞKAN ORKAN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Anadolu İmam Hatip öğrencileriyle 'Kariyer Günleri Buluşmaları' kapsamında bir araya geldi.

KARESİ, BALIKESİR (Habermetre) - BAŞKAN ORKAN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Anadolu İmam Hatip öğrencileriyle 'Kariyer Günleri Buluşmaları' kapsamında bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ederek, gelecek planlarına dair tavsiyelerde bulundu.

Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Kariyer Günleri Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günü'yü ağırladı. Okulun yemekhanesinde düzenlenen buluşmada davetliler öğrencilerle sohbet ederken, sorularını da yanıtladı.

Başkan Orkan öğrencilere tavsiyelerde bulunurken, gelecek planlarına dair tavsiyelerde bulundu. Sohbet sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Orkan, "Gençlerimizin de enerjisi ve karşılıklı sohbetiyle çok güzel bir akşam geçirdik. Kıymetli öğretmenlerimiz ve genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Orkan ve davetliler, daha sonra öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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