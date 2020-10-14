Başkan Küpeli'nden Müdür Değirmenci'ye hayırlı olsun ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Küpeli'nden Müdür Değirmenci'ye hayırlı olsun ziyareti

14.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:18
Başkan Küpeli'nden Müdür Değirmenci'ye hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Gümrük Müdürlüğü görevine atanan Yusuf Değirmenci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Gümrük Müdürlüğü görevine atanan Yusuf Değirmenci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette ihracat ve dış ticaret konuları görüşüldü.

Ziyarette Başkan Nadir Küpeli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin ekonomik potansiyeli, ihracatı ve yapılmakta olan yatırımlar hakkında Müdür Değirmenci'ye bilgiler verdi. Eskişehir'in ihracattaki artışına dikkat çeken Başkan Küpeli, "Eskişehir OSB'deki firmalarımız 2019'da 1 milyar 750 milyon dolar ihracat yaptı. Söz konusu ihracat rakamımızı 2030 yılına kadar 5 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi. Küpeli ayrıca Eskişehir ekonomisinin sürekli dış ticaret fazlası verdiğini belirtti. Başkan Küpeli, günümüzde gümrüklerin, yasal ticareti kolaylaştırarak ülkelerde teşebbüs ve rekabet gücünü arttırdığını, dünyadaki ekonomik sistemin daha da gelişmesi, ticaretin artması ve iyi bir şekilde yürüyebilmesi için gümrüğün çok önemli bir kuruluş olduğunu vurguladı.

Ülkemizdeki gümrük işlerinin kaliteli altyapıya ve genel bir sisteme dayalı olduğunu bildiren Müdür Yusuf Değirmenci, ziyaretinden dolayı Başkan Küpeli'ye teşekkürlerini iletti. Kurumlar arası iş birliğine büyük önem verdiklerini aktaran Değirmenci, Eskişehir OSB ile var olan iş birliğinin önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Şevval Sam Hazal Kaya Hatice Çarpar Yasemin Özilhan
Spor Vitor Hugo Ozan Kabak Metin Oktay Şenol Güneş Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Apple Jandarma Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Küpeli'nden Müdür Değirmenci'ye hayırlı olsun ziyareti - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 14:28:54. #1.14#
title