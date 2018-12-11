Başkan Kocaoğlu'ndan İzban Çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, İZBAN'da yaşanan grevle ilgili bilgi veren Başkan Aziz Kocaoğlu, "En güçlüsünden en güçsüzüne kadar bütün kurumların finans sıkıntısı yaşadığı bir süreçte, yüzde 22 zam, fedakarlıkla verilen bir zamdır; kıymetinin bilinmesi gereklidir. Kendi kaderiyle kentin kaderini birleştiren işçi arkadaşlarımın, bir an evvel zamlı ücretlerini alarak yeniden çalışmaya geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, toplu ulaşımda önemli bir payı olan İZBAN'daki grev konusunda büyükşehir meclis üyelerini bilgilendirirken, sendika temsilcileri ile İZBAN çalışanlarına da bir çağrı yaptı. Başkan Kocaoğlu, "Bu kriz ortamında herkes sıkıntılı bir süreç yaşarken, bütün kurumların kısa dönemli de olsa en güçlüsünden en güçsüzüne kadar finans sıkıntısı yaşadığı bir süreçte yüzde 22 zam, fedakarlıkla verilen bir zamdır. Bunun kıymetinin bilinmesi gereklidir. Burada grevi sonlandırmalarını ve TİS'i imzalamalarını, hem sendikacı hem de İzmir'in bir sakini olarak kendi kaderiyle kentin kaderini birleştiren işçi arkadaşlarımın, bir an evvel zamlı ücretlerini alarak yeniden çalışmaya geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

İZBAN'da iki yıl önce yapılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerini hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, o dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak bütün şimşekleri üzerine çekerek bu süreci bizzat yürüttüğünü, İzmir'de bir sonuç alamayınca Ankara'ya gidip orada TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile karşılıklı konuşarak konuyu hallettiklerini söyledi.

İZBAN'da TCDD ile yüzde 50 ortak olduklarını belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreci de TCDD Genel Müdürlüğü yürütsün diye açıklama yaptım. Ortak olarak elini taşın altına koyması gerektiğini düşündüğümden; ama hiçbir zaman işi takip etmekten, izlemekten bir saniye bile geri durmadım. Görüşmeler yaptık. İZBAN şirket temsilcileri arkadaşlarımız ve TCDD'den arkadaşlarımız gitti, görüştü. Ben de geçen hafta TCDD'ye gittim; hem bu grev işini hem de İZBAN'la ilgili kurulu şundan beri gelen problemimizi çözmek üzere bir araya geldik. Bu işte geri durmamın, müdahale etmemin sebeplerinden bir tanesi de, bugün içinde yaşadığımız durumdur. Buna ister finanstaki dar boğaz, ister kriz, ister sıkıntı deyin. Bu süreçte merkezi hükümetin sözleşme için görüşmelerde memur ve işçilere vermeyi düşündüğü, tasarladığı rakamın üzerinde, emsal teşkil edecek karar içinde olmamak gibi bir düşüncem vardı. Devlet için, millet için. Bunu TCDD Genel Müdürü'ne açık açık ifade ettim. 'Bugün Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yapıyoruz, bunun aynı zamanda hükümetin politikasına uygun olması lazım' diyerek genel müdürü uyardım. Onlar da çeşitli görüşmeleri yaptılar. Sonunda yüzde 22 zam yapmaya karar verdik. Bu zammı vermemize rağmen grev başladı. Biz de, kentte ulaşımdan sorumlu kurum İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tedbirleri aldık. Otobüs seferlerini takviye ettik. Yeni hatlar oluşturduk. Metroyu 3 dakikada bire indirdik, tramvayı 5 dakikada bire çektik; vapur seferlerini artırdık. Nerede bir sıkıntı varsa oraya koşturarak ilk günü en az hasarla atlattık" dedi. - İZMİR