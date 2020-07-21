Başkan Kılınç, LGS şampiyonlarını ödüllendirdi
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Başkan Kılınç, LGS şampiyonlarını ödüllendirdi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Adıyamanlı Kerem Uçarer ile Kerem Karataş'ı tebrik ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkan Kılınç, LGS şampiyonlarını ödüllendirdi
21.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:18

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Adıyamanlı Kerem Uçarer ile Kerem Karataş'ı tebrik ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 2020 Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'nda tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye Şampiyonu olan Adıyamanlı öğrencileri makamında kabul ederek, ödüllendirdi.

Öğrenci velilerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Kılınç, LGS sınavında dereceye girerek şampiyon olan Kerem Uçarer ile Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Kerem Karataş'ı elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı.

Ziyarette yaptığı konuşmada eğitimin önemine dikkat çeken Başkan Kılınç, "Çocuklarımız bizim her şeyimiz, onların elde ettiği başarılar bizleri çok mutlu ediyor. Bugün pırlanta gibi iki çocuğumuzun başarısıyla göğsümüz kabardı. İnşallah yarın bu sayı daha da artar" dedi.

Aldığı 500 tam puanla LGS Türkiye şampiyonu olan Kerem Uçarer, elde ettiği başarıda emeği geçenlere tek tek teşekkür ederek, kendisine bu süreçte düzenlediği online tekrar kampıyla katkı sunan Adıyaman Belediyesi'ni de unutmadı.

Adıyaman Belediyesi tarafından, LGS'ye girecek olan öğrenciler için son eksiklerini tamamlamaları amacıyla gerçekleştirilen ücretsiz online LGS tekrar kampına katıldığını ve son eksiklerini bu yolla kapattığını söyleyen Kerem Uçarer, "Pandemi sürecinden dolayı zor ve yorucu bir süreç geçirdik ve bundan dolayı da sınavda başarılı olabilmemiz için özel bir gayret ortaya koymamız gerekiyordu. Bu zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında belediyenin düzenlediği online kampta son eksiklerimizi gidermemiz adına çok faydalı bir projeydi, bu projeden dolayı da belediyemize ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öğrencisinin elde ettiği başarıdan duyduğu mutluluğu dile getiren Kerem Uçaer'in babası Kasım Uçarer ise "Bir buçuk milyona yakın öğrencinin girdiği sınav süreci oldukça zordu. Buna rağmen elde ettiği başarıyla bizi gururlandıran oğluma ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah vatanına, milletine hayırlı bir birey olarak yetişip ve ülkemize faydalı hizmetler sağlar" cümlelerini kullandı.

Bir diğer şampiyon Kerem Karataş'da elde ettiği başarının sırlarını vererek, "Başarımın asıl mimarları öğretmenlerim ve ailemdir. Bende bu süreçte bol bol konu tekrarı yapıp, soru çözdüm. Bunun yanında kendime zaman ayırmayı da ihmal etmedim. Bu şekilde ders çalışmamı daha verimli bir hale getirdim. Başarımda emeği olan tüm öğretmenlerime ve aileme teşekkür ediyorum. Hedefim Galatasaray Lisesi'ne gitmek" ifadelerini kullandı.

Baba İrfan Karataş ise oğlu Kerem'in başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Allah'ım herkese böyle bir mutluluk nasip etsin. Elde edilen bu başarının sırrı hem yıllardır devam eden planlı çalışma, hem de öğretmenlerin özverili desteği sayesindedir. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün de Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç bir incelikte bulunarak bizi davet etti. Bu anlamlı tavrından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız elde edecekleri başarılarla vatanlarına ve milletlerine faydalı olup, Adıyaman'ı her gittikleri yerde en güzel şekilde temsil ederler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kılınç, öğrencilere bisiklet, eşofman takımı ve kitap hediye ederek düşünceleri ve geleceğe dair planları hakkında bir süre sohbet etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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