Başkan Kılınç: "Atatürk Bulvarı sorunsuz hale gelecek"
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Başkan Kılınç: "Atatürk Bulvarı sorunsuz hale gelecek"

Başkan Kılınç: 'Atatürk Bulvarı sorunsuz hale gelecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Atatürk Bulvarı'nda sürdürülen düzenleme çalışmalarını fırsat bilerek altyapıyı yenileme işlemi gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Süleyman Kılınç, çalışmaların tamamlanması ile Atatürk Bulvarı'nın her yönüyle sorunsuz hale geleceğini dile getirdi.

Atatürk Bulvarı'nda sürdürülen düzenleme çalışmalarını fırsat bilerek altyapıyı yenileme işlemi gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Süleyman Kılınç, çalışmaların tamamlanması ile Atatürk Bulvarı'nın her yönüyle sorunsuz hale geleceğini dile getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarı'nda sürdürülen yenileme ve düzenleme çalışmalarını fırsat bilen Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekiplerinin yol boyunca gerçekleştirdiği altyapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında sorumlulardan bilgi de alan Başkan Kılınç, "Adıyaman Belediyesi olarak Atatürk Bulvarında sürdürülen çalışmaları fırsat bilerek bulvar boyunca altyapı yenileme çalışmalarına başladık. Bu kapsamda, özellikle bulvarın güney kısımdaki altyapı şebekesini baştan sona değiştiriyoruz. Yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda içme suyunu taşıyan asbest boruları bağlantılarıyla birlikte daha sağlıklı borularla yenileyen ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. İnşallah gerek bizim, gerekse Karayollarının sürdürdüğü çalışmaların tamamlanmasıyla Atatürk Bulvarı sorunsuz bir hale gelecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç: 'Atatürk Bulvarı sorunsuz hale gelecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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