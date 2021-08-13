Başkan Kılıç, yaz spor okullarındaki karatecilerle bir araya geldi
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Başkan Kılıç, yaz spor okullarındaki karatecilerle bir araya geldi

Başkan Kılıç, yaz spor okullarındaki karatecilerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce'nin Beyköy Beledisinde belediye tarafından açılan yaz spor okullarında karate yapan sporcu çocukları Belediye Başkanı Osman Kılıç yalnız bırakmadı.

Düzce'nin Beyköy Beledisinde belediye tarafından açılan yaz spor okullarında karate yapan sporcu çocukları Belediye Başkanı Osman Kılıç yalnız bırakmadı. Minik sporcuları ziyaret eden Belediye Başkanı Kılıç, onlarla sohbet edip, spor okulunda öğrendikleri hareketleri izledi.

Beyköy Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini değerlendirmeleri için yaz spor okulu açıldı. Karate branşının da yer aldığı spor okullarında çocukların spor yaparak hem sağlıklı tatil geçirmeleri sağlanırken hem de tatillerini değerlendirmeleri sağlandı. Yaz spor okullarında spor yapan çocukları Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılılç'ta yalnız bırakmadı. Spor okuluna giden Belediye Başkanı Kılıç, hem çocukları izledi hem de onlarla sohbet etti. - DÜZCE

Başkan Kılıç, yaz spor okullarındaki karatecilerle bir araya geldi
Başkan Kılıç, yaz spor okullarındaki karatecilerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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