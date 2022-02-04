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Başkan Keleş, ATO Başkanı ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Başkan Keleş, ATO Başkanı ile görüştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret ederek ekonomi konularında görüşme yaptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret ederek ekonomi konularında görüşme yaptı.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Genel Sekreter Gündüz Acar ile birlikte ATO'yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ı ziyaret etti. Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin ele alındığı görüşmede Başkan Keleş, Kdz. Ereğli ilçesinde yapmayı planladıkları yatırımlar ve gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Keleş ziyarette ATO Başkanı Baran ile Başkan Yardımcısı Yılmaz'ı Kdz. Ereğli ilçesine davet etti. ATO Başkanı Baran ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek uygun olan en kısa süre içerisinde Kdz. Ereğli ilçesine geleceğini dile getirdi. Başkan Keleş ile Acar ziyaret anısına çekilen fotoğrafların ardından ATO'dan ayrıldı. - ZONGULDAK

Başkan Keleş, ATO Başkanı ile görüştü

Başkan Keleş, ATO Başkanı ile görüştü

Başkan Keleş, ATO Başkanı ile görüştü

Başkan Keleş, ATO Başkanı ile görüştü

Başkan Keleş, ATO Başkanı ile görüştü

Başkan Keleş, ATO Başkanı ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Gürsel Baran, Arslan Keleş, Zonguldak, Ereğli, Ekonomi, Haber

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