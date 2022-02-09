Başkan Keleş "Artan enerji maliyetleri iş dünyasını zorluyor"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, son dönemlerde artan elektrik, doğalgaz ve akaryakıt maliyetlerinin esnaflardan, sanayicilere varıncaya kadar her sektörde ciddi maliyet sorunlarına yol açtığını ifade etti.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş son dönemlerde elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen zamların esnaf, tüccar, nakliyeci ve sanayicileri zor durumda bıraktığını belirterek bu duruma çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Keleş açıklamasında "Son aylarda gelen zamların elektrik ve doğalgaz faturalarına yansıması ile birlikte en ufak esnafımızdan en büyük sanayicimize varıncaya kadar her sektörü ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Ödediği kiranın neredeyse üç katı elektrik ve doğalgaz faturası ödemekle karşı karşıya kalan esnaflarımız var. Sadece bu iki kalemde yüzde 100'ün üzerindeki maliyet artışları yaşandığını üzülerek görmekteyiz. Artan maliyetler nedeniyle esnaf, tüccar ve sanayicilerimiz bırakın kar etmeyi mevcut durumunu koruyamayacak duruma gelme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Ayrıca akaryakıt ürünlerine gelen zamlarla birlikte ulaşım ve nakliye sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizde ciddi zorluklar yaşamaya başlamıştır. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt ürünlerine gelen zamlarla birlikte artan maliyetler ticari faaliyetleri neredeyse sürdürülemez hale getirmiştir. Enerji ve akaryakıtta ki maliyet artışları karşısında zor durumda kalan esnaf, tüccar ve sanayicilerimiz için en kısa sürede mutlaka bir çözüm yolu bulunmalı. Devlet büyüklerimizden bu üç kalemdeki artışları ciddi bir şekilde ele alıp çözüm bulunmasını talep ediyoruz. Aksi halde bu günlerde baş gösteren sıkıntılar önümüzdeki aylarda içinden daha da çıkılamaz bir hale gelebilir" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi