Başkan Kaya çocukları sevindirdi
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Başkan Kaya çocukları sevindirdi

Başkan Kaya çocukları sevindirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki ihtiyaç sahibi çocuklarla bir araya gelerek hediyeler dağıttı.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki ihtiyaç sahibi çocuklarla bir araya gelerek hediyeler dağıttı.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya ve beraberindekiler, Altınsu İlkokulundaki öğrencilerle bir araya gelerek doğum günü kutlaması yaptı. Daha sonra ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye getirdiği giysi ve oyuncakları dağıtan Kaya, "iyilik hareketini" 81 ile ulaştırmayı hedeflediğini kaydetti. İstanbul'dan Şemdinli'ye geldiklerini söyleyen Meltem Kaya, "Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü buradaki çocuklarla kutlamayı tercih ettim. Çocuklara çeşitli hediyeler verdik" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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