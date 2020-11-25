Başkan Karataş: "Şiddete maruz kalan hiçbir kadın yalnız değildir"

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Avukat Yeliz Karataş, 5 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada "Tüm kadınlarımızın bilmesini isterim ki; devletimiz tüm imkanlarıyla kadının yanındadır.

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Avukat Yeliz Karataş, 5 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada "Tüm kadınlarımızın bilmesini isterim ki; devletimiz tüm imkanlarıyla kadının yanındadır. Şiddete maruz kalan hiçbir kadın yalnız değildir" dedi.

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Avukat Yeliz Karataş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Bir kadın ve bir avukat olarak bu konuda bir açıklama yapmak istediğini ifade eden Karataş, "Kadına Yönelik Şiddet, kadının, fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar olarak acı çekmesiyle, zarar görmesiyle sonuçlanan her türlü tutum ve davranıştır. Şiddete maruz kalan bir kadın, ilde ise valiliğe, ilçede ise kaymakamlığa, polise, jandarmaya, savcılığa, bu şiddet fiziksel bir müdahaleye dönmüşse tıbbi müdahale için başvurduğu hastaneye şiddete maruz kaldığını ihbar ve şiddet uygulayanı şikayet edebilir. Bunların hiçbirine başvurma olanağı olmayan bir kadın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Sosyal Destek Hattı olan 183'ü 7 gün 24 saat ücretsiz olarak arayabilir" dedi.

Şiddet uygulayanın alınan tedbirlere uymadığı tespit edilirse, 3 günden 10 güne kadar hapsine karar verileceğini de ifade eden Karataş, "Şiddet uygulayan tedbirlere uymamaya devam ederse hapis süresi 30 güne kadar uzatılabilecektir. Bu hapis cezası paraya çevrilmediği, ertelenmediği için oldukça caydırıcıdır. Şiddet uygulayan tedbir kararına uymamakla aynı zamanda suç da işlemişse, ceza mahkemelerimizce yargılanacak ve o suçun karşılığı cezaya da ayrıca çarptırılacaktır. Bunlardan başkaca valilik veya kaymakamlık tarafından şiddet mağduru kadının çocukları için kreş imkanı ve geçici bir süre için kadına maddi yardım yapılması sağlanabilecektir. Yine valilik veya kaymakamlık ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk kuvvetleri, şiddet mağduru ve çocuklarına Bakanlığımız konukevlerinde 6 ay süreyle barınma imkanı da sağlayacaktır. Bu süre gereği halinde uzatılabilmektedir" diye konuştu.

Kadınların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan da maddi destek alabileceğini belirten Karataş, "Tüm bunlardan başka şiddete maruz kaldığı için eşi uzaklaştırılan, eşinden nafaka alamayan ve bu sebeple geçimini sağlayamayan kadınlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurup maddi destek de alabilecektir. Şahsi kanaatimce kendisine yönelik şiddet karşısında bir kadın için en büyük tehlike, kendisini yalnız ve çaresiz hissetmesi ve bu nedenle gördüğü şiddet karşısında sessiz kalmasıdır. Bu sebeple tüm kadınlarımızın bilmesini isterim ki; devletimiz tüm imkanlarıyla kadının yanındadır" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı