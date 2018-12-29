Başkan Işıklar Pazarda Alışveriş Filesi Dağıttı

SİLİVRİ Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Değirmenköy'de kurulan semt pazarını ziyaret ederek vatandaşa alışveriş filesi dağıttı. Ardından Mahalle Evi'ndeki kursiyerlerin yeni yıllarını kutlayan Başkan Işıklar, eğitmenlere ve kursiyerlere de yeni yıl hediyesi takdim etti.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Değirmenköy Mahalle Muhtarlığı ziyaretinin ardından ilçede kurulan semt pazarında vatandaşlar ile bir araya geldi. Burada vatandaşların yeni yılını kutlayan Başkan Işıklar, yeni yıl itibari ile yasaklanacak olan naylon poşet uygulaması hakkında bilgi verdi. Çevre kirliliğini önleme amacı ile hareket edildiğini söyleyen Başkan Işıklar, vatandaşlara alışveriş filesi dağıttı.

"KURSİYERLERİN SAYISI BİN 200'E YAKLAŞTI"

Başkan Işıklar pazar ziyaretinin ardından Değirmenköy Mahalle Evi'nde kursiyerler ile bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı. Kursiyerlere ve eğitmenlere yeni yıl hediyesi takdim eden Işıklar, "Altı kişi ile başladığımız kurslarda eğitim alanların sayısı şimdi bin 200'e yaklaştı. Ben inanıyorum ki kursları arttırsak gelenlerin sayısı 2 bini, 3 bini bulacak. İnsanın kendi zenginliği olursa para zenginliği de sonra geliyor. Buralarda hem kültürü koruyacak, hem birbirimiz ile diyalog halinde olacak hem tanışıklık kuracağız, birçok şey öğreneceğiz. İnanın birçok kursiyer meslek sahibi oldu" dedi. - İstanbul

Kaynak: DHA