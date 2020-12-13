İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı'nda test sürüşü yaptı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı'nda test sürüşü yaptı

13.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:08

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı'nda test sürüşü yaptı -Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı'nın Cibali İstasyonu'na kadar olan kısmı 1 Ocak'ta hizmete giriyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden Alibeyköy-Eminönü tramvay...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı'nda test sürüşü yaptı

-Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı'nın Cibali İstasyonu'na kadar olan kısmı 1 Ocak'ta hizmete giriyor

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden Alibeyköy-Eminönü tramvay hattında incelemelerde bulunarak test sürüşü gerçekleştirdi. İmamoğlu, test sürüşünde Alibeyköy'den Cibali İstasyonu'na kadar olan kısmın 1 Ocak'ta hizmete gireceğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı'nda incelemelerde bulundu. Alibeyköy'de önce hizmet binasına gelen Başkan İmamoğlu burada kontrol odasını ziyaret etti. Görevli personelden bilgi alan Ekrem İmamoğlu beraberindekilerle daha sonra tramvaya binerek test sürüşü gerçekleştirdi.

Haliç'e kadar tramvayla gelen İmamoğlu, sonrasında Cibali İstasyonu'na kadar yürüyerek hatta kontrol yaptı. İmamoğlu'na Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti. Başkan İmamoğlu Alibeyköy-Cibali arası hattın 1 Ocak'ta hizmete gireceğini söyledi.

"Sıkı bir emek var"

Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı'nın İstanbul'da ulaşımı rahatlatacağını dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Cibali'ye kadar 1 Ocak'ta hizmete girecek. Yeni yıla bu hattımızla girmiş olacağız. Sıkı bir emek var. Tarihi bir hatta burası hizmet verecek. Haliç'i içine alıyor. Alibeyköy'e kadar sıkı bir hat. Zemin sorunları yaşandı. Hep birlikte onları çözdük. Hızlı bir çalışmayla 1 Ocak'a yetişiyoruz. Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı'yla buluşuyor. Metrobüs hattıyla buluşuyor. Yenikapı-Taksim Metro Hattı'yla buluşuyor. Dolayısıyla entegre bir işlevi de var. Özellikle bu hatların olduğu noktalarda hem İETT taşımacılığımızın rahatlayacağını hem de E-5 üzerindeki araç trafiğinin rahatlayacağını öngörebiliyorum " ifadelerinde bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı'nda test sürüşü yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı'nda test sürüşü yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı'nda test sürüşü yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı'nda test sürüşü yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı'nda test sürüşü yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı'nda test sürüşü yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı'nda test sürüşü yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı'nda test sürüşü yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER SUAT TUTAŞI

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