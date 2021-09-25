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Başkan Gültak'tan engelli sporculara destek sözü

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Başkan Gültak'tan engelli sporculara destek sözü

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Önümüzdeki süreçte engelli sporcu kardeşlerimize nasıl daha faydalı olabileceksek desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Önümüzdeki süreçte engelli sporcu kardeşlerimize nasıl daha faydalı olabileceksek desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yelken Teknik Kurulu Başkanı Aynur Olgaç, Mersin Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Başkanı Ali Layıklı ile Başkan Yardımcısı Hakan Çimenlik, Muhasip Faik Subaşı ve Genel Sekreter Ferhat Şaş, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'ı ziyaret etti.

Akdeniz'i ve Mersin'i öncelikle Türkiye'de, ardından dünyada temsil etme noktasında çok çalıştıklarını dile getiren Mersin Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Başkanı Layıklı, "Bu süreçte bizlere her zaman katkı sunan Başkanımız Mustafa Gültak'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüzdeki hedefleri tek tek aşıyoruz. Önce şampiyonluk sonra da 2. Ligde mücadele etme isteğimiz devam ediyor. Başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"Sporcularımız Mersin'in kara sularından dünyaya açılıyor"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yelken Teknik Kurulu Başkanı Olgaç ise "Mevcut 5 tane teknemiz, Akdeniz Belediyesinin sınırları içerisinde olan balıkçı barınağında yer alıyor. Bu branşı 2017 yılında devraldığımızda 3 il, 5 tekne, 10 sporcu ile devam ediyorduk. Bugün 8 il, 17 tekne, 40 sporcu ile yolumuza devam ediyoruz. Sporcularımız Mersin'in kara sularından dünyaya açılıyor. Federasyonun en pahalı envanterine sahip branşız" ifadelerini kullandı.

Tekneleri için bir alana ihtiyaçları olduğunu belirten Olgaç, "Başkanımız zaten spor adamı; spora da gönül verip destek sunan bir başkan. Teknelerimiz için bir yer ayarladıktan sonra hedefimizde burada bir Avrupa Şampiyonasının düzenlenmesi hususunda çalışmalar yapmak var. Bu sebeple Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile istişare etmek istedik. Kendisine destekleri ve anlayışı için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz önce şampiyonluk sonra 2. Lig"

Başkan Gültak da "Bizler Akdeniz Belediyesi olarak gerek kültürel ya da sanatsal faaliyetler gerekse sportif çalışmalar noktasında her daim elimizden geldiği kadar engelli kardeşlerimize destek olmayı sürdürüyoruz. Federasyon ve kulüp yetkililerimiz ile istişarelerimizi devam ettirip bu bilinçle de önümüzdeki süreçte onlara nasıl daha faydalı olabileceksek elimizden geleni yapacağız" dedi.

Akdeniz Belediyespor Kulübü bünyesinde basketbol takımının elde ettiği her başarının kendilerini motive ettiğini vurgulayan Gültak; "Şu an takımımız 3. Lig'de mücadele ediyor. Takımımızın şampiyonluk yolunda ilerlemesi ve sonucunda 2. Ligde mücadele etmesi noktasında gerekli destekleri sürdürmeye devam edeceğiz. Biz geçen yıldan itibaren kendilerini kulüp bünyemize dahil etmiştik. Biliyorsunuz pandemiden kaynaklı ligler oynanmadı. Önümüzdeki süreçte umarım yeni bir başlangıç yapıp başarılı bir şekilde yollarına devam edecekler" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Gültak'tan engelli sporculara destek sözü

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