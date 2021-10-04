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BAŞKAN FADILOĞLU, HASTALARI EVLERİNDE ZİYARET ETTİ

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BAŞKAN FADILOĞLU, HASTALARI EVLERİNDE ZİYARET ETTİ

04-10-2021 08: 11: 30 BAŞKAN FADILOĞLU, HASTALARI EVLERİNDE ZİYARET ETTİ FADILOĞLU, AİLELERİN İSTEK VE SIKINTILARINI DİNLEDİŞehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında 2 hastayı evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti, Allah'tan acil...

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Habermetre) - 04-10-2021 08: 11: 30 BAŞKAN FADILOĞLU, HASTALARI EVLERİNDE ZİYARET ETTİ FADILOĞLU, AİLELERİN İSTEK VE SIKINTILARINI DİNLEDİ

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında 2 hastayı evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti, Allah'tan acil şifa diledi.

Her fırsatta ilçenin farklı noktalarına çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak 2 hastayı evlerinde ziyaret etti. il ziyaretini Karaoğlan Mahallesi'nde ikamet eden İmam Payam'ın evine yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Payam'a 'geçmiş olsun' dedi ve sağlık durumu hakkında kendisinden bilgi aldı. Başkan Fadıloğlu, Payam ailesinin istek ve sıkıntılarını da dinledi. Uzun süre yapılan sohbetin sonunda İmam Payam, ziyaretinden dolayı Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ederek, hayır duasında bulundu.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ikinci ziyaretini Şirinevler Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Kurt'un evine yaptı. Yusuf Kurt ve ailesine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Başkan Fadıloğlu, Kurt'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ailenin istek ve sıkıntılarını da dinleyen Başkan Fadıloğlu, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Yusuf Kurt, Şehitkamil Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, Başkan Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

FADILOĞLU, AİLELERİN İSTEK VE SIKINTILARINI DİNLEDİ

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında 2 hastayı evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti, Allah'tan acil şifa diledi.

Her fırsatta ilçenin farklı noktalarına çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak 2 hastayı evlerinde ziyaret etti. il ziyaretini Karaoğlan Mahallesi'nde ikamet eden İmam Payam'ın evine yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Payam'a 'geçmiş olsun' dedi ve sağlık durumu hakkında kendisinden bilgi aldı. Başkan Fadıloğlu, Payam ailesinin istek ve sıkıntılarını da dinledi. Uzun süre yapılan sohbetin sonunda İmam Payam, ziyaretinden dolayı Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ederek, hayır duasında bulundu.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ikinci ziyaretini Şirinevler Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Kurt'un evine yaptı. Yusuf Kurt ve ailesine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Başkan Fadıloğlu, Kurt'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ailenin istek ve sıkıntılarını da dinleyen Başkan Fadıloğlu, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Yusuf Kurt, Şehitkamil Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, Başkan Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

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