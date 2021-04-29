Başkan Ergün yine ilk 10'da
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Başkan Ergün yine ilk 10'da

Başkan Ergün yine ilk 10'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sonar Araştırma tarafından yapılan 'En başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'da yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sonar Araştırma tarafından yapılan 'En başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'da yer aldı. Manisalıların teveccühünü bir kez daha görmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Ergün, "İlk günkü şevk ve heyecanımızla hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

Sonar Araştırma Şirketi, 20 büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Şirket, 1 Şubat-15 Nisan tarihleri arasında, 20 büyükşehirin 8'inde yüz yüze, 12'sinde ise telefon yöntemiyle gerçekleştirdiği anketin hata payının yüzde 2.9 olduğunu bildirdi. Ankete katılanlara yöneltilen, 'Büyükşehir belediye başkanınızın genel hizmetleri ve projeleri başarılı mıdır?' sorusuna verilen cevaplara göre 20 büyükşehir belediyesi arasında yüzde 51,6 ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 7'nci sırada yer aldı. Tarafsız kamuoyu araştırmalarında ilk 10'dan inmeyen Başkan Ergün, son yapılan kamuoyu yoklamasıyla da başarısını perçinlemiş oldu.

"Bu şehre hizmet etmek, bizler için onur kaynağıdır"

Manisalıların teveccühünü bir kez daha görmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Ergün, sosyal medya hesabından Manisalılara teşekkür etti. Başkan Ergün, "Son kamuoyu araştırması sonuçlarında hemşehrilerimin tarafıma gösterdikleri teveccüh ile Büyükşehir Belediye Başkanları arasında ilk 10'da yer almam şahsımı gururlandırdı. 2009 yılından bu yana şehrimiz için hemşehrilerimiz için doğru olduğuna inandığımız, halkımızın gerçekten ihtiyaç duyduğu proje ve hizmetleri hayata geçirmenin çabasında olduk. Bundan sonra da yine üretken belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Manisa'yı seviyoruz. Bu şehre hizmet etmek, bizler için başlıca onur kaynağıdır. Bu vesileyle bir kez daha bizlere oy veren/vermeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - MANİSA

Başkan Ergün yine ilk 10'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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