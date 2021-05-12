Başkan Ergün Maden Şehitlerini Andı
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Başkan Ergün Maden Şehitlerini Andı

Başkan Ergün Maden Şehitlerini Andı
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma maden faciasının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, maden kazalarında yaşamını yitiren emekçileri rahmetle andı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma maden faciasının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi:

"Bugün, Soma ilçemizde meydana gelen ve ülkece hepimizi yasa boğan maden faciasının 7'nci yıldönümü. Öncelikle bu acı olayın yıldönümü dolayısıyla maden facialarında hayatını kaybeden tüm işçi kardeşlerimi saygı ve rahmetle anıyorum. Soma ilçemizde meydana gelen elim faciada hayatını kaybeden 301 evladımızın acısı hala yüreğimizde ve hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Hatırladıkça yüreklerimiz burkuluyor, boğazımız düğümleniyor. Gözyaşlarımızın sel olup aktığı bu elim hadiseyi anlatacak, hislerimize tercüman olacak kelimeler ne yazık ki yetersiz kalıyor. Evine helalinden ekmek götürebilmek için yerin binlerce metre altında; milyonlarca insanın yuvasını ısıtacak kömürü yeryüzüne çıkaran elleri öpülesi o insanlar... Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Bugün dualarımız onlar için. Bu duygularla hepimizi gözyaşına ve mateme boğan maden faciasında hayatlarını kaybeden işçilerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Somalı hemşerilerime ve Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Nur içinde yatsınlar."

Kaynak: Bültenler

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