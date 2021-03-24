Başkan Erdem'den Nilüfer'in sultanlarına tam destek
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Başkan Erdem'den Nilüfer'in sultanlarına tam destek

24.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:10
Başkan Erdem'den Nilüfer'in sultanlarına tam destek

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bursa'yı başarıyla temsil eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Kupaları için oynanacak Play-off maçları öncesi Nilüfer Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek moral depoladı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bursa'yı başarıyla temsil eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Kupaları için oynanacak Play-off maçları öncesi Nilüfer Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek moral depoladı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bursa'nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, lige başarısıyla damga vurdu. Başantrenör Dehri Can Dehrioğlu yönetiminde lig boyunca gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Nilüfer'in Sultanları, Eczacıbaşı Vitra, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi güçlü rakiplerini de mağlup ederek, 30 maçta 21 galibiyet elde etti. Normal sezonu 62 puanla 5. sırada tamamlayan Nilüfer Belediyespor, bu sonuçla Avrupa Kupaları'na katılmak için Play-off turunda oynama hakkı kazandı. Play-off turundaki ilk maçında 28 Mart Pazar günü Sistem 9 Yeşilyurt ile karşılaşacak olan Nilüfer Belediyespor, bu önemli maç öncesi Nilüfer Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret ederek hem moral depoladı hem de tam destek aldı. Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı kaptanı Buse Ünal, Başkan Turgay Erdem'e forma hediye etti.

Nilüfer Belediyespor teknik heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de yer aldığı ziyarette Başkan Turgay Erdem, başarısından dolayı oyuncuları ve teknik heyeti kutladı. Nilüfer Belediyespor'un, Nilüfer'i ve Bursa'yı ligde başarıyla temsil ettiğini ifade eden Başkan Turgay Erdem, "Ligdeki performansınızı Play-off turunda da artırarak sürdüreceğinizi umuyorum. Play-off'tan başarıyla çıkarak, Avrupa Kupaları'na katılacağımıza inancım tam. Nilüfer'in ve Bursa'nın adını, Avrupa'da da başarıyla duyuracağız. Maçlarınızda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Başkan Erdem'den Nilüfer'in sultanlarına tam destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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