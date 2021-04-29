Başkan Demirören: "Tam kapanmada destekler arttırılmalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Başkan Demirören: "Tam kapanmada destekler arttırılmalı"

Başkan Demirören: 'Tam kapanmada destekler arttırılmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği (BARSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, tam kapanma ile birlikte üretime ara veren ya da kapanmaya giden firmaların ekonomik yönden zorluklar yaşayacağını belirterek yeni desteklerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği (BARSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, tam kapanma ile birlikte üretime ara veren ya da kapanmaya giden firmaların ekonomik yönden zorluklar yaşayacağını belirterek yeni desteklerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

BARSİAD Başkanı Arif Demirören, kısa çalışma ödeneğinin uzatılma kararının tüm vatandaş ve üreticiler için adeta can suyu olduğunu belirtti ve tam kapanmada da bir takım desteklerin gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizdi. 17 gün sürecek olan tam kapanmanın hizmetlerine ara vermek ya da sınırlandırmak zorunda kalan sektörler için ekonomik sıkıntıları artıracağını kaydeden Arif Demirören, "Salgınla mücadele adına getirilen tam kapanma kararının işe yaramasını umut ediyoruz. Tüm sektörler bu süreçten az ya da çok yara almaya devam ediyor. En kısa zamanda eski normale dönmeyi hep birlikte temenni ediyoruz. Ancak salgınla mücadele anlamında olumlu bulduğumuz tam kapanma kararının işletmeler için bazı sorunları da beraberinde getireceğini göz ardı etmemek gerek. Geliri azalan ya da tamamen ortadan kalkan işletmelerin salgın sonrasında faaliyetlerini sürdürebilmeleri için bu zor zamanlarda devletten ilave destekler beklemesi kaçınılmaz durumda" diye konuştu.

Beklenen desteklerin reel ekonomi açısından çok önemli olduğunu da kaydeden Demirören, "Sektörlerimiz adına tıpkı kısa çalışma ödeneğinin uzatılması gibi, esnafı ayakta tutmaya yönelik, alınan hasarı en aza indirecek, reel fayda sağlayan desteklerin hayata geçmesini bekliyoruz. Gelir ve ciro kaybı, kira ve sigorta prim destekleri gibi destekler vakit kaybedilmeden hayata geçirilmeli ve üreticinin tam kapanma sürecinden en az zararla ayrılması sağlanmalı ki ülke ekonomimize olumlu anlamda katkılar vermeye devam edebilelim" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Ersin Tatar Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Hakan Altun Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Diego Gökhan Töre Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Demirören: "Tam kapanmada destekler arttırılmalı" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 09:51:07. #1.16#

title