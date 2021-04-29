Başkan Demirören: "Tam kapanmada destekler arttırılmalı"

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği (BARSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, tam kapanma ile birlikte üretime ara veren ya da kapanmaya giden firmaların ekonomik yönden zorluklar yaşayacağını belirterek yeni desteklerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği (BARSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, tam kapanma ile birlikte üretime ara veren ya da kapanmaya giden firmaların ekonomik yönden zorluklar yaşayacağını belirterek yeni desteklerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

BARSİAD Başkanı Arif Demirören, kısa çalışma ödeneğinin uzatılma kararının tüm vatandaş ve üreticiler için adeta can suyu olduğunu belirtti ve tam kapanmada da bir takım desteklerin gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizdi. 17 gün sürecek olan tam kapanmanın hizmetlerine ara vermek ya da sınırlandırmak zorunda kalan sektörler için ekonomik sıkıntıları artıracağını kaydeden Arif Demirören, "Salgınla mücadele adına getirilen tam kapanma kararının işe yaramasını umut ediyoruz. Tüm sektörler bu süreçten az ya da çok yara almaya devam ediyor. En kısa zamanda eski normale dönmeyi hep birlikte temenni ediyoruz. Ancak salgınla mücadele anlamında olumlu bulduğumuz tam kapanma kararının işletmeler için bazı sorunları da beraberinde getireceğini göz ardı etmemek gerek. Geliri azalan ya da tamamen ortadan kalkan işletmelerin salgın sonrasında faaliyetlerini sürdürebilmeleri için bu zor zamanlarda devletten ilave destekler beklemesi kaçınılmaz durumda" diye konuştu.

Beklenen desteklerin reel ekonomi açısından çok önemli olduğunu da kaydeden Demirören, "Sektörlerimiz adına tıpkı kısa çalışma ödeneğinin uzatılması gibi, esnafı ayakta tutmaya yönelik, alınan hasarı en aza indirecek, reel fayda sağlayan desteklerin hayata geçmesini bekliyoruz. Gelir ve ciro kaybı, kira ve sigorta prim destekleri gibi destekler vakit kaybedilmeden hayata geçirilmeli ve üreticinin tam kapanma sürecinden en az zararla ayrılması sağlanmalı ki ülke ekonomimize olumlu anlamda katkılar vermeye devam edebilelim" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı