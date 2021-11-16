Başkan Demir : Saathane Meydanı tarihi bir hazine

SAMSUN (Habermetre) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in 'Tarihle buluşma' projesi olarak adlandırdığı ve büyük önem verdiği Saathane Meydanı'nda çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. 3. etap çalışmaları kapsamında bölgeye yapılan tarihi dokuya uygun yapılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bir yandan tarihi kimliği ve estetiği bozmayan dükkanların yapımına devam edilirken, diğer yandan da bölgedeki 8 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Samsun'un geleceğine damga vuracak Saathane Meydan Projesi kapsamında ana caddeye cepheli binanın yıkımı tamamlandı. Binanın yıkılmasıyla birlikte meydanın tarihi dokusu da gün yüzüne çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bölgenin bir tarih hazinesi olduğunu vurgulayarak, "Bu hazineyi gün yüzüne çıkarmak için yoğun çaba harcıyoruz. Tarihi kimliğimiz gün yüzüne çıkarılacak. Tarihi doku, şehir ile bütünleşecek. Sultan 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının anısına 1887 yılında yaptırdığı Saat Kulesi ve çevresinde şekillenen proje kapsamında 15. yüzyıl eseri Şifa Hamamı, Osmanlı mimarisinin 15. yüzyıla ait tek sivil örneği Taşhan, 1803 yılında hizmete açılan medrese ile caminin restorasyonlarının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki estetik dokuya zarar vermeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsun'un, bu değişimle daha da güzel hale geldiğini kaydeden Başkan Demir, "Proje tamamlandığında Saathane Meydanı, bambaşka olacak. Burası tarihimizle buluşma, kültürel mirasımıza sahip çıkma projesidir" diye konuştu.

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