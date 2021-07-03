Başkan Dağtekin: "Tütünü o zihniyet yasakladı, biz serbest ettik"

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, tütün konusunda provakatörlere dikkat çekerek, tütün üzerinde algı yapanların tütünü yasaklayan zihniyet olduğunu kaydetti.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, tütün konusunda provakatörlere dikkat çekerek, tütün üzerinde algı yapanların tütünü yasaklayan zihniyet olduğunu kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, parti binasında tütün eylemlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bazı kesimlerin algı yaptıklarını vurgulayan Dağtekin, kooperatifleşme sürecinin 6 ay daha uzatılacağını söyledi.

Dağtekin açıklamasında, "Adıyaman'ı meşgul eden tütün konusunda açıklamada bulunmak istedim. Adıyaman kamuoyunu doğru bilgilendirerek, yanlış anlaşılmamaları hep birlikte düzeltmek istiyorum. Provakatif algılar yürüterek, gerçekleri gizlemeye çalışanları görünce üzülüyorum. Bu paylaşımlar gerçek çiftçiyi düşünerek değil, çok farklı yerlere mesaj gönderiyor. Dışardan gelen bazı provakatörler ile algı olgunun önüne geçirmeye çalıştı. Ama aklı selim Adıyaman halkı bunlara prim vermeyecektir.

Dün eylemciler yasal haklarını kullanarak yürüdüklerinde, parti önünden geçtiler ve bizde bu esnada partideydik. Milletvekilimiz İbrahim Halil Fırat, Çelikhan'a giderek çitçilerimizle görüştü. Biz hep birlikte sahadayız. Biz milletvekillerimizi farklı bölgelere giderek, halkımızla birlikteler. Biz aylardır bu programı uyguluyoruz.

Tütünle ilgili sorunu çözmeye çalışan bir partiyiz. Biz 6 aylık daha kooperatifleşme sürecinin bitirilmesiyle ilgili Torba Yasa içerisine girmesi için gayret ediyoruz. İnşallah mecliste bunun kararı verilecek.

Geçmişte, yarım kilo 1 kilo tütünleri bile satabilmek yasak iken, bizim dönemimizde kilolarca tütünler satılıyor. Eskiden insanlar tütün tabakalarını üzerinde taşıyamazdı. Ecevit iktidarında Kemal Derviş Yasaları ile İMF'nin emirlerine uyarak tütünü tamamen ortadan kaldırmak isteyen sol iktidardır. Tekel'in kapatılması kararını onlar aldı. Ekmek teknemizi yok ettiler.

Biz AK Parti iktidarı olarak, özellikle Milletvekilimiz Ahmet Aydın'ın özel gayretleriyle, 2008'den sonra 50 kiloya kadar taşınabilme imkanı verildi. Bu günkü tüccarlar ortaya çıktı. Tütünden para kazanan insanları, düzeltmeler sayesinde para kazanmaya başladı. Kargolara taşıma imkanını yine biz verdirdik.

Bu memlekete kooperatif lazım, kooperatif üzerinden götürelim denilerek kararlaştırıldı. Adıyaman'da 12 tane kooperatif kuruldu. Alım imkanı olan kooperatifimizde var. Ama 6 ay daha süre uzatılmasını sağlıyoruz. Üreticilerimizden ricam kooperatifleri biran önce faaliyete geçirsinler. Tütünlerimiz marka olmalıdır. Kooperatif kazanacak, üreticilerimiz kooperatifi kurduğu için kendileri kazanacak.

Tütüncülerimizin yanına giden biziz. Tütün üreticilerinin yoğun olduğu Çiğ köyünden ziyaretimizi başlattık. Bizim milletten başka derdimiz olmadı, olmayacaktır. Hep halkımızla birlikteyiz. Tütünle ilgili sorun bizim sorunumuzdur. Çözülmesin diye uğraşanlar, provake edenler çiftçimize yazık ediyorlar" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı