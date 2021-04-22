Başkan Çerçioğlu, "Çocuklara özgürlük ve bağımsızlık armağan edilmiştir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Çerçioğlu, "Çocuklara özgürlük ve bağımsızlık armağan edilmiştir"

Başkan Çerçioğlu, 'Çocuklara özgürlük ve bağımsızlık armağan edilmiştir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları ifade etti; 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ortak çatısı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 101. yıl önce "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" düşüncesi ile kuruldu. Özgürlüğümüzü düşman işgalinden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, yüce meclisi kurarak bağımsızlık meşalesini en yükseğe taşımıştır. "Özgürlük benim karakterimdir" diyen Ulu Önder Atatürk, tüm yurttaşların özgürlüğünü TBMM ile güvence altına almıştır. Savaş meydanlarında cephe cephe kazanılan; eşit, adil ve demokratik bir ülkede yaşayan özgür bireyler ve yurttaşlar olmamızı sağlayan bu zafer, TBMM'nin kuruluşu ile tarihin altın sayfalarına izi silinmeyecek bir damgayla işlenmiştir. Demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık uğrunda verilen bu mücadele, geleceğimize yani çocuklara armağan edilmiştir. Dünya üzerinde hiçbir devlet çocuklarına böylesine anlamlı bir armağan verememiştir. Zaferle dolu şanlı tarihimizi, demokrasi ile taçlandıran, iki dönem üyesi olma onuruna eriştiğim yüce meclisimizin 101. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum. Geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımızın bu anlamlı bayramının, her ne kadar pandemi koşulları içinde olsak bile, neşe ve coşku içinde geçmesini temenni ediyorum. Tam bağımsız, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti kurarak çağının en unutulmaz lideri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını şükran, minnet ve saygıyla anıyorum. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Durum vahim! Profesör 'İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir' deyip tarih verdi
Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi
Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti
Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti
Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti
Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Toprak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Çerçioğlu, "Çocuklara özgürlük ve bağımsızlık armağan edilmiştir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:35:27. #1.16#

title