Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi
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Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi

Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ile birlikte Yuntdağı'nda 10 kırsal mahalleyi ziyaret ederek yatırım yapılan ve yapılacak olan alanlarda incelemede bulundu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ile birlikte Yuntdağı'nda 10 kırsal mahalleyi ziyaret ederek yatırım yapılan ve yapılacak olan alanlarda incelemede bulundu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Başkan Çerçi, Yuntdağı bölgesinde birçoğu 'Yüzüncü Yıla Yüz Projesi' arasında bulunan projeleri yerinde inceledi. Yapılan ziyaretlerde Başkan Çerçi'ye Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Gezgin, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve teknik personel eşlik etti.

"Projeler bu yıl içinde tamamlanacak"

İlk olarak Yaylaköy Mahallesi'ni ziyaret eden Belediye Başkan Çerçi ve beraberindekiler daha sonra Ortaköy, Akçaköy, Karaveliler, Örencik, Pelitalan, Pınarköy, Örselli, Asmacık ve Osmancalı mahallelerini gezerek hizmete kazandırılacak olan yatırımları yerinde inceledi. Kırsal mahallelerde vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok projeyi hayata geçireceklerini aktaran Belediye Başkanı Çerçi, "Mahallelerimizde çevre düzenlemesi, yollar, genç odası, çok amaçlı salonlar gibi birçok hizmeti kazandırıyoruz. Hayata geçireceğimiz çok sayıda proje var. Biri düğün salonu, diğeri halı saha birçok talepler var. Hepsini yerinde görüyoruz. Bir yıl içerisinde projeler tamamlanacak. Bu taleplerin bir kısmı projelendirildi. Bir kısmı ihale sürecinde. Bu gördüğünüz çalışmaların hemen hemen hepsinin hizmete girdiğini göreceğiz." dedi.

"Çalışmalar takdire şayan"

Köyden kente göçü durdurmak için yapılan çalışmaları desteklediklerini ifade eden İlçe Kaymakamı Atilla Kantay Yunusemre Belediyesi'nin kırsal mahallelerde güzel çalışmalar yaptığını söyledi. Kaymakam Kantay, "Köyden kente göçü durdurmak istiyoruz. Bu anlamda belediyemizin çalışmaları takdire şayan Pelitalan'da diğer mahallelerimizde çok güzel çalışmalar yapılmış. Bunun yanında su depolarının teftişini yaptık. Çok güzel bir çalışma olmuş. Çok teşekkür ederim." diye konuştu. - MANİSA

Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi
Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi
Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi
Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi
Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi
Başkan Çerçi Yuntdağı'ndaki yatırımları inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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