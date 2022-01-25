Başkan Çelik: "Akaryakıt istasyonları masraflarını karşılayamaz hale geldi"

TOKAT (İHA) - Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Çelik, akaryakıt istasyonlarının artan mazot, benzin ve LPG fiyatlarına rağmen sabit kalan bayi karı ile masraflarını karşılayamaz hale geldiğini söyledi.

Akaryakıt istasyonlarının sorunlarını ile ilgili yazılı açıklama yapan Başkan Çelik, ülkenin prestiji en yüksek olan sektörü can çekiştiğini söyledi. Başkan Çelik, tüm iş insanlarının özendiği imrendiği meslek olan akaryakıt istasyonları, günümüzde can çekişmeye başladığını ileri sürerek, "Ortalama minimum 15- 20 milyon sermaye bağlamak durumunda olan akaryakıt istasyonu sahibi iş insanlarımız son yıllarda TMGD iş güvenliği, mesul müdürlük gibi bir sürü İlave masraf gerektiren yükümlülüklerin yanında bir de; birkaç yıldır artan akaryakıt fiyatlarına rağmen sabit kalan bayi karı ile masraflarını karşılayamaz hale geldi. Akaryakıt 6 lira iken litrede 0,70 kuruş olan bayi karı litre fiyatı 14 lira olmasına rağmen hala 0,70 kuruş ama bu süreçte işçilik elektrik doğalgaz gibi birçok giderler iki katına çıkmış durumda. Son dönemlerde sık sık zam gelmesi özellikle kurum ödemelerinde ödemenin yapıldığı tarihte ki fiyatın değil de satışın yapıldığı tarihteki fiyatın baz alınması ve kurumlara yapılan ıskontolardan dolayı büyük mağduriyetler yaşanmaya başlandı. Çok istasyonun girişine devran satılık devren kiralık levhaları asılmaya başladı birçoğu da kapısına kilit vurdu. Daha büyük sıkıntılar ve mağduriyetlerin oluşmaması için yöneticilerimizden bu feryadı duymalarını ve sorunların çözümü için gerekli desteği sağlamalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - TOKAT

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