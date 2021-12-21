Başkan Çakın, gençlere sürpriz yaparak voleybol maçına katıldı

UŞAK (İHA) - Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yaklaşık bir sene önce Uşak'ta faaliyete geçirilen Genç Kuşak topluluğunun organize ettiği voleybol karşılaşmasına katıldı.

Genç Kuşak ekibi tarafından Orhan Dengiz Spor Salonu'nda düzenlenen, "Takımını Kur, Rakibini Bul" voleybol etkinliğinin açılış mücadelesi, gençlerin sağladığı yoğun katılım ile gerçekleşti.

Gençlerin davetini kırmayarak maçı izlemek üzere salona giden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, mücadele etmek için hazırlanan gençlere sürpriz yaparak ceketini çıkarıp sahaya girdi. Turnuvayı izlemeye gelen vatandaşların da yoğun tezahürat desteği altında gençlerle birlikte voleybol oynayıp, sporcuların heyecanını ve enerjisini paylaşan Başkan Çakın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada öncelikle Genç Kuşak Projesi'ne değinerek; "Uşak'ımız çok güzel, gençlerimiz cıvıl cıvıl. Üniversitemiz biliyorsunuz uzun bir Pandemi sürecinin ardından açıldı. Biz de gençlerimizin Uşak'ta geçirdikleri eğitim hayatları ve gençlik yaşamları boyunca burada keyif alarak yaşamalarını ve zaman geçirmelerini hedefliyoruz. Belediye olarak gençlik için olan projelerimizi Genç Kuşak çatısı altında yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Çakın, yapmış olduğu açıklamada gençleri centilmenliğe davet ederken sonsuz başarılar diledi. Başkan Çakın ayrıca; turnuvaya katılan bütün gençlere önce centilmenlik, arkasından da sonsuz başarı diledi. Gençlerle iki farklı maça çıkan Başkan Çakın, voleybol oynadıktan sonra tribüne geçerek buradaki gençlerle de sohbet etti, turnuva kapsamında oynanmaya devam eden diğer karşılaşmaları izledi. Turnuvanın ilk gününde düzenlenen müsabakalar sona erdi. - UŞAK