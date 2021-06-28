Başkan Büyüksimitci Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan üyelerini kutladı
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Başkan Büyüksimitci Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan üyelerini kutladı

Başkan Büyüksimitci Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan üyelerini kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Turkishtime tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri' sıralamasında yer alan Kayseri Sanayi Odası üyelerini tebrik etti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Turkishtime tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri' sıralamasında yer alan Kayseri Sanayi Odası üyelerini tebrik etti.

İlk 500'de 9 Kayseri firmasının yer aldığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Turkishtime tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye'de en yüksek Ar-Ge harcaması yapan ilk 250 arasında 5 firmamız, ikinci 250'de ise 4 firmamız yer aldı. İlk 500'de toplam 9 üyemizin bunuyor olması bizleri gururlandırdı. Sıralamaya giren firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Aspilsan AŞ.'nin Ar-Ge merkezinde yürütülen proje sayısına göre ilk 100 içerisinde yer aldığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, Ar-Ge merkezinde alınan tasarım tescil sayısına göre ilk 50 içerisinde Kilim Mobilya, Yataş ve Bellona olmak üze 3 firma, alınan marka sayısına göre ilk 50' de ise Bellona, Yataş ve Boyteks olmak üzere yine 3 firma olduğunu belirterek, Bellona'nın alınan faydalı model sayısına göre ilk 50 arasında yer aldığını açıkladı.

Yeniliğe önem vermeyen firmaların hem ulusal hem de uluslararası alanda rekabet üstünlüklerini kaybedeceklerine dikkat çeken Büyüksimitci, "Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasıyla; orta-yüksek ve ileri teknoloji düzeyinde üretimin ve ihracatın artması, rekabetçiliğin güçlenmesi ve küresel piyasalarda şirketlerimizin daha fazla söz sahibi olması daha da kolaylaşacaktır. Buda beraberinde sürdürülebilir ve kalıcı bir büyümeyi getirecektir. Ülkemizde Ar-Ge'ye verilen önemin her geçen gün artması, bizi gelecek adına daha da ümitlendirmektedir. İnşallah bu alanda yapacağımız daha fazla yatırımlarla, hep birlikte ülkemizi hak ettiği yere taşımanın gayretinde olacağız. Ben bir kez daha başta üyelerimiz olmak üzere, ülkemizin geleceğine yatırım yapan tüm firmalarımıza üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin Ar-Ge harcamaları en yüksek 500 şirketi içerisinde yer alan Kayseri firmaları ise şu şekilde:

1.Aspilsan Enerji San. ve Tic. A.Ş.

2.Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.

3.Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.

4.Güven Mühendislik Mak. Kimya Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti.

5.Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

6.Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş.

7.Boyteks Teks. San.Tic.A.Ş.

8.Kilim Mobilya A. Ş.

9.Turkuaz Seramik San. ve Tic. A.Ş. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Büyüksimitci Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan üyelerini kutladı - Haberler Ekonomi
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