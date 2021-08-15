Başkan Büyükkılıç'ın spor projesi 'Kültepe' temalı maratona sayılı günler kaldı
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Başkan Büyükkılıç'ın spor projesi 'Kültepe' temalı maratona sayılı günler kaldı

Başkan Büyükkılıç'ın spor projesi 'Kültepe' temalı maratona sayılı günler kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., bu yıl kentte ilk kez Kültepe teması ile düzenlediği 'İstikbal Kayseri Kültepe Yarı Maratonu' ile tüm Kayserilileri koşturmaya hazırlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., bu yıl kentte ilk kez Kültepe teması ile düzenlediği 'İstikbal Kayseri Kültepe Yarı Maratonu' ile tüm Kayserilileri koşturmaya hazırlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan ve 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 08.00'de gerçekleştirecek olan maraton ile profesyonel ve amatör koşucular bir araya getirilerek spor yapılması ve katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 150. Yılda 150 Projeleri kapsamında spor projeleri arasında yer alan maraton kentte ilk kez düzenlenecek. Kayıtları devam eden Kayseri Kültepe Yarı Maratonu'na takım halinde katılım sağlayacak koşu grupları için özel indirimler yapılırken, farklı uzunluklardaki parkurlarda katılımcılara, unutulmaz bir deneyim kazandırmak hedefleniyor.

Şehirde, en önemli organizasyonların başında geleceği düşünülen Kayseri Kültepe Yarı Maratonu ile ilgili, sosyal medya hesaplarında, antrenman programı da yayınlanan etkinlikte, bir maratondan daha fazlasını sunmaya çalışan Spor A.Ş. katılımcılara doğa ile iç içe, kültürel mirası keşfetme imkanı sağlamayı da amaçlıyor.

Korona virüs tedbirlerinin de alınacağı yarışlarda 10K ve 21K sporcularından dereceye girenlere toplam 166 bin TL para ödülünün yanı sıra, tişört, madalya, kupa, çanta gibi hediyeler takdim edilecek. 12 Eylül Pazar günü sabah saat 08.00'de 21K, 08.15'de 10K ve 09.30'da ise halk koşusu yapılacak.

12 Eylül 2003 ve öncesi doğumlu, yeterli sağlık koşullarına sahip, amatör ve profesyonel koşucuların katılabileceği Kayseri Kültepe Yarı Maratonu'na kayıtlar https://www.kayseriyarimaratonu.com/ adresli web sitesi üzerinden yapılırken, maraton hakkında geniş bilgi de edinilebilecek. - KAYSERİ

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Başkan Büyükkılıç'ın spor projesi 'Kültepe' temalı maratona sayılı günler kaldı
Başkan Büyükkılıç'ın spor projesi 'Kültepe' temalı maratona sayılı günler kaldı
Başkan Büyükkılıç'ın spor projesi 'Kültepe' temalı maratona sayılı günler kaldı
Başkan Büyükkılıç'ın spor projesi 'Kültepe' temalı maratona sayılı günler kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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