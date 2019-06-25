Başkan Böcek "Turizm birliği kuracağız"

Alanya'da turizmcilerle bir araya gelen Başkan Muhittin Böcek, "Turizmcilerin sorunlarını çözmek üzere Büyükşehir Belediyesi olarak denize kıyısı olan bütün ilçelerimizi tek çatı altında toplayacak büyük bir birlik kuracağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya ziyareti kapsamında turizmcilerle buluştu. Turizmcilerin sorun ve taleplerini dinleyen Böcek, görüş alışverişinde bulundu. Turizmle ilgili genel ve bölgesel sorunlarını aktaran turizmciler, turizmle iç içe olan ilçelerde kent merkezlerinde ticari alanların yerleşim alanlarından ayrılması, kentsel dönüşüm çerçevesinde otopark sorununun çözülmesi, sahillerin düzeni ve güvenliği, sahile yakın balık çiftliklerinin oluşturduğu kirlilik gibi konulardaki beklentilerini dile getirdi.

Planlı bir kent

"Ben sen yok biz varız biz birlikte yaparız" dediklerini hatırlatan Başkan Böcek, "Antalya'yı birlikte yöneteceğiz. Sizlerin önerileri çok önemli" dedi. Turizmciye her türlü desteği vereceklerini anlatan Başkan Böcek, Antalya'yı planlı kurallı kimlikli kent haline getireceklerini Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bu konuda planlama yapacaklarını kaydetti. Balık çiftliklerinin Tarım Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğunu belirten Böcek, Gazipaşa'dan Kemer'e kadar ortak bir sorun olan bu konuyla ilgili önderlik yapacaklarını ve bir çalışma başlatacaklarını söyledi.

Turizm Birliği

Bölgedeki eskiyen arıtmaları yenileyeceklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, "Bununla birlikte bütün önlemleri bu beş yıl içerisinde canla başla çalışarak alacağız. Bütün çalışma arkadaşlarım buradadır emrinizdedir. Ben de emrinizdeyim. Hiç tereddüttünüz olmasın. Turizmcilerin sorunlarını çözmek üzere Büyükşehir Belediyesi olarak denize kıyısı olan bütün ilçelerimizi içine alacak büyük bir birlik kuracağız. Tek çatı altında sorunları çözmeye gayret edeceğiz. Turizmcilerimiz için oldukça önemli olacağına inanıyorum. Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşacağız. Birlikte sorunların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Kadılar plajı

Her ay Alanya'ya gelerek, sorunları yerinde tespit edeceğini ifade eden Başkan Böcek, kimseyi ayrıştırmadan dertlere derman olacaklarını söyledi. Başkan Böcek bir soru üzerine, Alanya Aysultan Kadınlar Plajı'nı kapatılmasının söz konusu olmadığını, eksik evrakların tamamlandığını belirterek, "Bu tartışmalardan çok önce plajın sezona hazırlanması talimatını vermiştim. Tahsisle ilgili sıkıntı çıktı. Eksik evraklar tamamlandı. Sorun olacağını sanmıyorum. Kadınlar mutluysa, talep de varsa devam edecek" dedi.

Alanyaspor tesisleri

Alanyaspor Tesisleri Projesinin seçimlerden önce oy almak adına ihale edilen bir proje olduğunu ifade eden Böcek, şunları söyledi: "Ben Alanyaspor'u destekleyen birisiyim. Burada Antalyaspor da Alanyaspor da şehrimizin başarılı takımları. Seçime yakın Alanyalıların oyunu almak için ihale etmek doğru değil. Biz seçimlerden önce seçim yatırımı olarak yapılan 12 projeyle ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Alanyaspor tesisleri beklemeye aldığımız 12 proje içinde ve henüz çok yeni bir proje. Çalışmalarımız tabii ki bütçeyle alakalı. Tabii ki tesis yapılmalı, yapılacak da, sürece göre değerlendireceğiz." - ANTALYA

Kaynak: İHA