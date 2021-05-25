Başkan Bilgin'den bin 500 hak sahibine yeni tapu müjdesi

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçedeki Cengiz Topel mahallesinde 3 cadde ve 4 sokağı içine alan adada 6 yıldır devam eden imar uygulaması tamamlandı.

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçedeki Cengiz Topel mahallesinde 3 cadde ve 4 sokağı içine alan adada 6 yıldır devam eden imar uygulaması tamamlandı. Bu kapsamda 390 parselde hak sahibi olan yaklaşık bin 500 kişiye yeni tapuları düzenlenecek törenle teslim edilecek.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, bin 500 hak sahibine yeni tapu müjdesi verdi. Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçedeki Cengiz Topel mahallesinde 3 cadde ve 4 sokağı içine alan adada tamamlanan imar uygulamasıyla 390 parselde hak sahibi olan yaklaşık bin 500 kişiye yeni tapuları düzenlenecek törenle teslim edilecek.

28 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de düzenlenecek törenle hak sahiplerine tapularını teslim edeceklerini ifade eden Bilgin, sürece ilişkin su bilgileri verdi, "Cengiz Topel mahallemizdeki Atatürk, Hükümet ve Namık Kemal Caddeleri ile Kenar, Akıncılar, Kırlangıç ve Dörtyol sokağı içine alan adada, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince yapılan imar uygulaması gerçekleştirdik. Uygulamamız Tapu Müdürlüğü'nce de tescil edilerek hazırlanan tapu kayıtları belediyemize teslim edildi. Bizlerde bu yeni tapuları hak sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. Böylece bu alanda 6 yıldır inşaat faaliyeti sürdüremeyen vatandaşlarımız bundan böyle inşaat yapabilecek. Hayırlı olsun" dedi.

Başkan Bilgin, söz konusu adada hayata geçirilen imar uygulaması kapsamında, mevcut caddelerin uzunluğunda 2 yeni yol açılacağını da belirterek, böylelikle araç ve yaya trafiğinin daha da rahatlamış olacağını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı