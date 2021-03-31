Başkan Berge: "Yerel esnafımızı tercih edelim"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Berge: "Yerel esnafımızı tercih edelim"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Berge: 'Yerel esnafımızı tercih edelim'

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, herkesin yerel esnafı tercih etmesi için çağrıda bulunarak, "Yerel marketler dar gün dostudur, komşunuzdur, kardeşinizdir ve sırdaşınızdır" dedi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, herkesin yerel esnafı tercih etmesi için çağrıda bulunarak, "Yerel marketler dar gün dostudur, komşunuzdur, kardeşinizdir ve sırdaşınızdır" dedi.

Seyrantepe Mahallesi'nde hizmete başlayan NİLMAR AVM, Nil Giyim Mağazası ve Nil Yemek Fabrikasının açılışı, Başkan İsa Berge'nin katılımıyla yapıldı. Kurdele kesiminden önce konuşan Başkan Berge, "Alışılmışın dışında olan karma bir konsept ile karşı karşıyayız. Hem market hem giyim hem de yemek fabrikası olmak üzere adeta bir çarşı pazar oluşturulmuş. Bu denli işletmelere ihtiyacımız var. Pandemiden ve Kapıköy Sınır Kapısı'nın kapalı olmasından kaynaklı olarak Van ekonomisinin zor günler geçirdiği şu günlerde bu denli sektörlere inanılmaz derecede ihtiyacımız vardır. Herkese çağrımdır, lütfen yerel esnafımızı tercih edin. Yerel marketler dar gün dostudur, komşunuzdur, kardeşinizdir ve sırdaşınızdır. Sıkıştığınızda, gece yarısı bile olsa kara gün dostunuzdur. Ulusal zincir marketlerin il ekonomisine katkısı yoktur. Kazançları şehir ekonomisinde dönmediği için Van'a bir katma değer sağlamamaktadırlar" dedi.

"Van'ın sermayesi Van'da dönmeli" diyen Başkan Berge, şöyle konuştu:

"Van'ın emeği Van'da dönmeli. Van'ın parası dışarı çıkmamalı. Van, kendi kabuğundan, kendi gücünden ve kendi ekonomisinden beslenen bir şehirdir. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi istihdam, istihdam, istihdam. Bu işletmelerde bizim çocuklarımız çalışacak. İstihdama katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum."

Nil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tuna Tuluz'un da bir konuşma yapmasının ardından açılış kurdelesi kesildi. - VAN

Başkan Berge: 'Yerel esnafımızı tercih edelim'
Başkan Berge: 'Yerel esnafımızı tercih edelim'
Başkan Berge: 'Yerel esnafımızı tercih edelim'
Başkan Berge: 'Yerel esnafımızı tercih edelim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Burcu Biricik Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal İsmail Kartal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Berge: "Yerel esnafımızı tercih edelim" - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:28:27. #1.16#
title