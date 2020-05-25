Başkan Aydıner, 65 yaş üstü vatandaşlarla bayramlaştı
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Başkan Aydıner, 65 yaş üstü vatandaşlarla bayramlaştı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, bayramın birinci günü yeniden sokağa çıkmalarına izin verilen Bayrampaşalı 65 yaş üstü vatandaşlara lokum ikram ederek onlarla bayramlaştı.

Başkan Aydıner, 65 yaş üstü vatandaşlarla bayramlaştı
25.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:43

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, bayramın birinci günü yeniden sokağa çıkmalarına izin verilen Bayrampaşalı 65 yaş üstü vatandaşlara lokum ikram ederek onlarla bayramlaştı.

Korona virüs salgını nedeniyle tüm Türkiye Ramazan Bayramı'nı evinde geçirirken, 65 yaş üstü vatandaşlara bayramın birinci günü 14.00-20.00 saatleri arasında yeniden sokağa çıkma izni verildi. İzin saatlerinde parklara akın eden yaşlılar, açık havada bayramın ve güzel havanın tadını çıkardı. Parklarda, 65 yaş üstü vatandaşlarla buluşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de, onlarla lokum ikram ederek bayramlarını kutladı.

"Bayramın bayram olduğunu hissettirdiler"

Korona virüs salgını nedeniyle bu bayramın buruk geçtiğini belirten Başkan Aydıner, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının gölgesinde bir bayram yaşıyoruz. Kalplerimiz hüzünlü, sevincimiz buruk. Biraz daha sabredelim, gün gelecek, gönülden kucaklaşacağımız, geleneklerimize uygun doya doya yaşayacağımız bayramlarımız da olacak inşallah. Bugün, bizlere bayramın bayram olduğunu hissettiren değerli büyüklerimiz ile bir araya geldik. Kıymetli büyüklerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettik ve hayır dualarını aldık. Allah onları başımızdan eksik etmesin" dedi.

Öte yandan, Başkan Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte bayramda çalışan ilçedeki emniyet, zabıta, itfaiye, temizlik ve Kızılay personelini de ziyaret ederek onların da bayramlarını tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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