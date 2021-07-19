Başkan Atabay'dan ziyaretçilere bayram uyarısı
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Başkan Atabay'dan ziyaretçilere bayram uyarısı

Başkan Atabay'dan ziyaretçilere bayram uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ilçe genelindeki ziyaretçilere de önemli uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ilçe genelindeki ziyaretçilere de önemli uyarılarda bulundu.

Aydın'ın turizm merkezlerinden olan Didim'de, bayram tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanırken Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, yayınladığı mesajlara vatandaşların hem bayramını kutladı hem de uyarılarda bulundu. Didim'e yeni gelen misafirler için çevre temizliği konusuna dikkat çeken Atabay, Kurban Bayramı için kent genelinde belirledikleri noktalarda vatandaşların kurban işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiğini belirterek "Birlik ve beraberliğin en güzel sembollerinden olan bayramlarımız sevginin, dostluğun, barışın ve kardeşliğin en güzel örneği toplumumuzun manevi zenginlik kaynaklarıdır" diye devam eden Atabay; "Milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğinin gösterildiği, bir kurban bayramını daha kutlamanın heyecanı içerisindeyiz. Kentimize tatil nedeniyle gelen ziyaretçilerimizden çevre temizliğine en üst derecede hassasiyet göstermelerini istiyoruz. En iyi temizleme yöntemi, kirletmemektir. Ayrıca vatandaşlarımıza kurban işlemleri için, belirlediğimiz noktaların dışına çıkmamaların gerektiğini hatırlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayramlara yeniden erişebilmeyi diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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