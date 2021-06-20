Başkan Arslan güven tazeledi
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Başkan Arslan güven tazeledi

Başkan Arslan güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Derneği başkanı gerçekleşen olağan genel kurulda Başkan Fatih Arslan, yeniden başkanlığa seçildi.

Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Derneği başkanı gerçekleşen olağan genel kurulda Başkan Fatih Arslan, yeniden başkanlığa seçildi.

BAOB yerleşkesinde bulunan BSMMM oda salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurulu mali müşavirlerin yoğun katımıyla gerçekleşti. Mali Müşavir Fatih Arslan başkanlığındaki yönetim güven tazeleyerek oy birliğiyle yeniden seçildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, Bursa SGK İl Müdürü Erhan Karaca ve bir çok davetlinin katıldığı genel kuruldaki seçim yeni yönetim belirlendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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