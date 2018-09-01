Başkan Albayrak: "Savaşlar, Tarih Boyunca Büyük Felaketlere ve Kitlesel Ölümlere Yol Açmıştır"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Savaşlar, tarih boyunca büyük felaketlere ve kitlesel ölümlere yol açmıştır. İnsanlık, yaşanan bu kayıplar ve acılardan ders alarak, barış içerisinde yaşama idealinde birleşmiştir" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Albayrak mesajında, "Savaşlar, tarih boyunca büyük felaketlere ve kitlesel ölümlere yol açmıştır. İnsanlık, yaşanan bu kayıplar ve acılardan ders alarak, barış içerisinde yaşama idealinde birleşmiştir. Barış uğrunda verilen büyük mücadeleye rağmen halen dünyanın çeşitli yerlerinde savaşlar ve terör eylemleri devam etmektedir. En temel hak olan yaşama hakkını insanın elinden alan savaşlar, insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Ülke olarak savaşların, çatışmaların ve terör eylemlerinin yoğun olarak yaşandığı bir coğrafi konumda bulunuyoruz. Milletimizin güvenliği, huzuru ve refahı ile devletimizin bekası için Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta barış, dünyada barış' ilkesi doğrultusunda birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyor, acıların, savaşların ve kötülüklerin olmadığı; mutluluğun, huzurun, hoşgörünün ve evrensel barışın hakim olduğu bir dünya diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ