Başkan Akkaya'dan Akşehirspor'a tatlı ikramı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, çalışmalarını sürdüren Akşehirspor'un antrenmanını ziyaret ederek oyunculara tatlı ikram etti.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Akşehirspor, Altuntaş Mahallesinde Akşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatı'nın katkılarıyla yapılan Kapalı Sentetik Halı Saha Spor Tesisinde 2.devre hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Belediye Başkanı Salih Akkaya da oyunculara moral vermek için antrenmanı ziyaret edip tatlı ikramında bulundu. Başkan Salih Akkaya, Akşehirspor Teknik Direktörü İhsan Dikici ve yardımcı antrenörlerle sporcuların hazırlıklarını sürdürdüklerini hatırlatarak, "Takımımız burada hazırlık maçı yaparak ikinci yarıya azimle, kararlılıkla başladı. Yeni transferlerimizle daha da güçlenerek atak bir oyunla Akşehirspor'u seyredeceğiz. Arkadaşlarımıza tüm kalbimle başarılar, kolaylıklar diliyorum. Onlara inandığımızı, başaracaklarını ve bizi mahcup etmeyeceklerini biliyorum. Altuntaş Mahallemizdeki Kapalı Sentetik Halı Saha Spor Tesisinin de bu vesileyle ilk antrenmanda kullanılmış olması bizleri memnun etmiştir. Takımımıza ve teknik heyete başarılar diliyorum" dedi. - KONYA