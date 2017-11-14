Antalya'nın Aksu ilçesinde babaları tarafından öldürüldüğü iddia edilen kızların annesi Şura Akkök Akşeker, "Başka anaların da yüreği yanmasın, başka çocuklar da ölmesin." dedi.



Babaları Göksel Akşeker tarafından intihar etmeden önce silahla öldürüldüğü belirtilen Hira (3) ve Elasu Akşeker (5) kardeşlerin naaşları, Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Dulkadiroğlu ilçesinin Duraklı Mahallesi camisine getirildi.



Çocukların annesi Şura Akkök Akşeker, cenaze töreni öncesi burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki evladının acısını yaşadığını söyledi.



Çocuklarının el birliğiyle öldürüldüğünü savunan Akşeker, eşinin anne ve babasının da suçlu olduklarını öne sürdü.



Akşeker, eşinin nasıl biri olduğunun ailesi tarafından iyi bilindiğini iddia ederek şöyle konuştu:



"Annesi oğlunun nasıl bir cani olduğunu bildiği halde yerini devlete söylemedi. Günlerce beni aradı 'Barışacaksın, barışmazsan aileni öldüreceğim' dedi. Olan benim iki yavruma oldu. İki ciğerim ve iki fidanım öldü. Başka anaların da yüreği yanmasın, başka çocuklar da ölmesin. Artık bu hayatta şiddet olmasın. Türkiye bu olaya susmasın. Adalet yerini bulsun."



Öte yandan, cenaze namazının kılınacağı Duraklı Camisi'nde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çocuklar için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Çocukların cenazeleri daha sonra Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Aksu ilçesindeki önceki gün, bir daire oturanlardan 2 gündür haber alınamaması üzerine komşuları, polise ihbarda bulunulmuştu. Ev sahibinin verdiği yedek anahtarla dün daireye giren polis ekipleri, evde silahla vurulmuş halde baba Göksel ve kızları Hira ile Elasu Akşeker'in cesediyle karşılaşmıştı.