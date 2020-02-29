Başiskele'de paralı binişler kalkıyor

29.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:30

1 Mart Pazar günü itibariyle Başiskele ilçesinde bulunan toplu taşıma araçlarında paralı binişler kalkıyor.



Kocaeli genelinde hizmet veren toplu taşıma araçları, 2009 yılından itibaren kademeli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin elektronik ücret toplama sistemine geçmeye başladı. 1 Mart Pazar günü itibariyle de Başiskele ilçesinde paralı binişler kalkıyor. Uygulamada toplu taşıma araçlarına para ile biniş yapmak isteyen vatandaşlar normal kartlı biniş ücretine ilave 1 TL fark ödeyerek araç içerisindeki şoför Kocaeli Kartı ile toplu taşıma hizmetlerini kullanabilecek.



Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçedeki taşımacılara sürücülerini bilgilendirmeleri ve vatandaşlara yardımcı olmaları için uyarılarını yaptı. Büyükşehir ayrıca, elektronik ücret toplama sisteminin işleticisine ilçede gerekli tedbirleri almaları bayilik sayılarını ve otomatik dolum cihaz sayılarını arttırmaları hususunda gerekli önlemlerin alınması sağlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA