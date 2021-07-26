Başarılı minik boksör, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Sakarya'da düzenlenen Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Türkiye şampiyonu olan Antalyalı minik boksör Rabia Eylül Duman, 10-17 Ağustos tarihleri arasında Bosna Hersek'de yapılacak olan Avrupa Boks Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.