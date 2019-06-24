"Başarılar tesadüfi değil"

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 8. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda milli sporcuların büyük bir başarı elde etiğini ifade etti.

Akyüz, yaptığı açıklamada, Çin'de düzenlenen organizasyonda milli sporcuların 5 altın, 10 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığını belirtti.

Organizasyonun yoğun katılımla gerçekleştiğinin altını çizen Akyüz, "8. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda milli sorcularımız önemli bir başarı elde etti. 5 dünya şampiyonluğu, 10 dünya ikinciliği ve 1 dünya üçüncülüğü kazanan sporcularımız, şampiyonanın iddialı ülkelerinden zorlu rakipleriyle yarışıp onları geride bırakarak bu büyük başarıya ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Akyüz, milli sporcuların şampiyonaya Çin'de hazırlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu özverili, etkili çalışmaların sonucunda bu başarılar geldi. Başarılar öncesinde de olduğu gibi tesadüfi değil, büyük fedakarlıklarla yapılan azimli, gayretli, etkili çalışmaların sonucu. Bu çalışmalarda Çin'deki uzman hocalar ve çalışma ortamının etkisi tartışılmaz seviyede büyük. Özellikle milli takımımızın direğini oluşturan dünya şampiyonu sporcularımıza karşı Avrupa ve dünya şampiyonalarında bilerek ve isteyerek özellikle Çin dışında belli bazı ülkelerin hakem, jüri heyetince yapılan haksızlıkların verdiği tedirginliği taşıyarak katıldığımız bu şampiyonada bir iki müstesna hariç tamamen Çinli hakemlerin yönetiminde yarışmaların yapılmasıyla birkaç sehven hata hariç, kasıtlı hataların ortadan kalkmasını sağlamıştır. Dünya federasyonunca bundan sonra yapılacak yarışmalar için bu umut verici bir gelişme olmuştur. 19-23 Ekim 2019 tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde yapılacak 15. Dünya Wushu Şampiyonası'nda ülkemize yeni büyük başarılar kazandırmak istiyoruz."

Kaynak: AA