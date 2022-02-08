Başakşehir transferde çıtayı çok yükseltti! Yıldız futbolcular resmen imzayı attı - Haberler Spor
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Başakşehir transferde çıtayı çok yükseltti! Yıldız futbolcular resmen imzayı attı

Haberler.com - Spor
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Medipol Başakşehir, transferin son gününde yıldız futbolcular Trezegeut ve Pizzi'yi kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Transferin son gününde Medipol Başakşehir peş peşe bombaları patlattı. Turuncu-lacivertliler, Aston Villa'da Trezeguet ve Benfica'dan Pizzi'yi renklerine bağladı. Başakşehir'den yapılan açıklamada futbolcuların sezon sonuna kadar kiralandığı ifade edildi.

"TREZEGUET, BAŞAKŞEHİR'DE 27 NUMARALI FORMAYI GİYECEK"

Başakşehir'in Trezeguet için yaptığı açıklama, "Mısır Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı kanat oyuncusu, 2017-2019 yılları arasında iki sezon ülkemizde Kasımpaşa forması giymiş ve burada gösterdiği üst düzey performans ile Premier League'e transfer olmuştur. Takımımızda 27 numarayı giyecek olan Trezeguet'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir transferde çıtayı çok yükseltti! Yıldız futbolcular resmen imzayı attı

Başakşehir transferde çıtayı çok yükseltti! Yıldız futbolcular resmen imzayı attı

"PIZZIDANE" LAKABI İLE ANILIYOR"

Pizzi'yi kadrosuna katan turuncu-lacivertliler açıklamasında, "Kulübümüz, Benfica kulübünün futbolcusu Pizzi'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Portekiz Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı orta saha oyuncusu, efsanesi olduğu Benfica kulübünün taraftarları tarafından 'Pizzidane' lakabı ile anılmaktadır. Takımımızda 20 numarayı giyecek olan Pizzi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Başakşehir transferde çıtayı çok yükseltti! Yıldız futbolcular resmen imzayı attı

Haberler.com - Spor

Başakşehir, Spor, Haber

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