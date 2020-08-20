Medipol Başakşehir, Martin Skrtel ile 1 yıllık sözleşme yeniledi Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir iç transferde hareketli dakikalar yaşıyor. Turuncu lacivertliler yaptığı resmi açıklamada deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.

Medipol Başakşehir transferde hareketli saatler yaşıyor. Turuncu lacivertliler iç transferde önemli bir hamle gerçekleştirdi ve Slovak futbolcu Martin Skrtel ile 1 yıllık sözleşme yenilediklerini açıkladı.

Kulübün açıklaması şu şekilde:

"2019-2020 sezonu başında 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Martin Skrtel'e turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz."

SÜPER LİG'DE 99 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Başakşehir formasıyla toplam 99 maça çıkan 35 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 9 kez havalandırırken 1 de asist yaptı. Skrtel, kariyerinde daha önce Trencin, Zenit, Liverpool ve Atalanta'da da oynadı.

Kaynak: DHA