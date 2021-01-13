Başakşehir, aşil tendonu kopan Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sol ayak aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Martin Skrtel'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Medipol Başakşehir, aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Slovak stoper Martin Skrtel'in sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti.
Turuncu lacivertli kulüp, tecrübeli defans oyuncusunun mukavelesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti. 36 yaşındaki Skrtel'in sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.
SKRTEL'İN YERİNİ DUARTE İLE DOLDURMUŞLARDI
Tecrübeli stoper, Başakşehir'in Süper Lig'de oynadığı Kasımpaşa maçında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.
Başakşehir, Skrtel'in yerine Milan'dan Leo Duarte'yle kadrosunu güçlendirmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı