Başakşehir, aşil tendonu kopan Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti
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Başakşehir, aşil tendonu kopan Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti

13.01.2021 10:40 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:12

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sol ayak aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Martin Skrtel'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Medipol Başakşehir, aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Slovak stoper Martin Skrtel'in sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti.

Turuncu lacivertli kulüp, tecrübeli defans oyuncusunun mukavelesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti. 36 yaşındaki Skrtel'in sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.

Başakşehir, aşil tendonu kopan Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti

SKRTEL'İN YERİNİ DUARTE İLE DOLDURMUŞLARDI

Tecrübeli stoper, Başakşehir'in Süper Lig'de oynadığı Kasımpaşa maçında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

Başakşehir, Skrtel'in yerine Milan'dan Leo Duarte'yle kadrosunu güçlendirmişti.

Başakşehir, aşil tendonu kopan Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti
Başakşehir, aşil tendonu kopan Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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