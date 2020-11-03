Başakşehir - Manchester United maçı hangi kanalda, şifreli mi? Başakşehir Manchester United maçı saat kaçta? Başakşehir maçı nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu karşılaşmalarında Başakşehir Manchester United maçı oynanacak. Peki, Başakşehir Manchester Untd maçı nerede oynanacak? Başakşehir muhtemel 11'leri, Manchester United muhtemel 11'lerinde kimler var? Şampiyonlar Ligi grupları neler? Başahşehir Şampiyonlar Ligi grubu hangisi?

UEFA Şampiyonlar Ligi yeni bir karşılaşmaya daha ev sahipliği yapacak! H grubu rakiplerinden Başakşehir, Manchester United ile karşı karşıya gelecek! Maçın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir ile Manchester United arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ GÜN?

Başakşehir-Manchester United Maçı 04 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir-Manchester United Maçı 20:55'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR MANCHESTER UNITED MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir ile Manchester United arasındaki UEFA Şampiyonlar LigiMaçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

A Grubu: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskova

B Grubu: Real Madrid, Shakhtar, Inter, M'Gladbach

C Grubu: Porto, Manchester City, Olympiakos, Marsilya

D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes

F Grubu: Zenit, Dortmund, Lazio, Club Brugge

G Grubu: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferençvaroş

H Grubu: PSG, Manchester United, Leipzig, BAŞAKŞEHİR