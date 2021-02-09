Başakşehir maçında kırmızı kart gören F.Bahçeli Lemos'a taraftardan tepki yağdı
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Başakşehir maçında kırmızı kart gören F.Bahçeli Lemos'a taraftardan tepki yağdı

09.02.2021 22:12 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:27
Başakşehir maçında kırmızı kart gören F.Bahçeli Lemos'a taraftardan tepki yağdı

Başakşehir'e karşı oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının 45. dakikasında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Mauricio Lemos'a sosyal medyada taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında sahasında oynadığı Başakşehir maçında Mauricio Lemos, sarı lacivertlilerin gol yediği pozisyonun başlangıcında Deniz Türüç'e sert bir müdahalede bulundu.

Başakşehir'in gol sonrası hakem Fırat Aydınus, VAR'a gidip pozisyonu inceledikten sonra Lemos'a kırmızı kart gösterdi. Lemos böylece bu sezon ikinci kez kırmızı kart gördü. Uruguaylı oyuncu Karagümrük maçında da oyun dışı kalmıştı.

Başakşehir maçında kırmızı kart gören F.Bahçeli Lemos'a taraftardan tepki yağdı
Başakşehir maçında kırmızı kart gören F.Bahçeli Lemos'a taraftardan tepki yağdı
Başakşehir maçında kırmızı kart gören F.Bahçeli Lemos'a taraftardan tepki yağdı

"LEMOS EN BAŞTA NEDEN OYNATILIR?"

Kırmızı kart gören Uruguaylı futbolcuya sarı lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi. Twitter'da yapılan yorumlarda "1 maç şans buldun yine bizi günaha soktun Lemos yazıklar olsun be", "Lemos en başta neden oynatılır?" ifadeleriyle Lemos'a tepki geldi.

Haber Yorumları (4)
TARAFTAR: ligin yarısı geçmiş hala oyun sistemimiz yok hoca gönderilmeli. . .
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FETDAT: emre belezoglu fenerbahceye batıracak fenerli olarak söylüyorum
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FB: bu lemosu kim aldıysa teknik heyetten kim istediyse futbol lisansını cart diye yırtmak lazım insan futbolcudan bukadarmı anlamaz bu kadarmı bilmez okadar defans oyuncuları var yaşlısı genci bula bula bu lemosu kim buldu çok merak ediyoruz
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