Başakşehir, Kasımpaşa'yı mağlup etti
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Başakşehir, Kasımpaşa'yı mağlup etti

Başakşehir, Kasımpaşa'yı mağlup etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hazırlık maçında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Hazırlık maçında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Mücadeleye Başakşehir, Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Emre Kaplan, Mahmut, Tolga, Visça, Berkay, Aleksic ve Muhammet ilk 11'iyle başladı. Kasımpaşa'nın ilk 11'i ise Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Eren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf ve Umut'tan oluştu. Başakşehir, mücadelenin ilk yarısını 36'ncı dakikada Aleksic'in attığı golle 1-0 önde kapattı. Kasımpaşa, 48'inci dakikada Tarkan'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. 53'üncü dakikada Başakşehir, Deniz Türüç'ün golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir, mücadeleyi 2-1 kazandı.


Başakşehir, Kasımpaşa'yı mağlup etti
Başakşehir, Kasımpaşa'yı mağlup etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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